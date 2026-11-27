87 trabajadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) de Mar del Plata recibieron la notificación de su desvinculación el jueves 26 desde las 18:30. Los despidos alcanzaron a empleadas y empleados contratados que, en muchos casos, tienen más de 20 años de antigüedad.

Las desvinculaciones se produjeron después de que una medida cautelar presentada por ATE lograra frenar más de 1200 despidos. La resolución judicial no alcanzó a todos los trabajadores, si no específicamente a quienes integraban la denominada dotación inicial.

"¿Por qué específicamente a ellos? Porque por decisión unilateral de las autoridades nacionales, a estos compañeros y compañeras se les modificó la modalidad contractual y de ser parte de la dotación inicial, donde se le garantizaba la planta permanente, pasaron a ser contratados", explicó el secretario gremial Diego Lencinas.

A partir de los argumentos y la documentación presentada, la Justicia dictó una cautelar que impide el despido de ese grupo de trabajadores durante seis meses. "Viendo que la cautelar solamente defendía a los compañeros de dotación inicial avanzaron con los compañeros contratados", indicó Lencinas.

La situación se da en un contexto en el que también se cierran dependencias, farmacias y hoteles del Iosfa en diferentes puntos del país. Según el relevamiento de ATE, inicialmente había alrededor de 1750 trabajadores en riesgo de perder sus puestos de trabajo, y la medida judicial permitió frenar más de 1200 desvinculaciones. Unos 500 contratados quedaron fuera de esa protección, y "son quienes recibieron las notificaciones durante la jornada del jueves. 87 de Mar del Plata".

Cómo sigue el reclamo de las y los trabajadores

Frente a los despidos, el gremio anticipó que trabajará junto a cada trabajador para preparar reclamos individuales. Lencinas señaló que detectaron situaciones que requieren la revisión particular, como despidos de empleados que estaban atravesando carpetas médicas, licencias por embarazo o maternidad, trabajadores con tutela sindical y casos de madres con hijos con discapacidad a cargo.

Lencinas indicó que el sindicato ofrecerá acompañamiento a quienes decidan avanzar con los reclamos para cuestionar las desvinculaciones: "Vamos a estar presentando para aquellos trabajadores que así lo decidan el acompañamiento para rechazar esta situación totalmente injusta".