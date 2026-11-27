La Policía Judicial es un cuerpo técnico-científico que auxilia a los fiscales en la investigación de delitos mediante pericias, recolección de pruebas y análisis de evidencias.

La Procuración General de la Provincia de Buenos Aires lanzó una segunda convocatoria a concursos públicos para cubrir cargos en la flamante Policía Judicial, un organismo civil y técnico-científico que asiste a los fiscales en la investigación de delitos, la recolección de pruebas y su preservación durante los procesos penales.

Tras una primera convocatoria realizada en junio, la institución busca continuar incorporando profesionales en distintas regiones de la provincia, entre ellas la correspondiente al Departamento Judicial de Mar del Plata.

Entre los profesionales se busca un accidentólogo vial.

En el caso de la sede marplatense, se prevé la incorporación de 15 especialistas en distintas áreas, entre ellas criminalística, fotografía, medicina, accidentología vial, psicología, radiología e informática.

Los concursos públicos abiertos de antecedentes y oposición contemplan un total de 109 cargos en toda la provincia. La apertura de la inscripción está prevista para el 10 de diciembre, mientras que el cierre será el 23 del mismo mes.

Según se informó, el trámite se realizará de manera online a través del siguiente link, donde también se podrán consultar los requisitos específicos de cada puesto y el procedimiento para participar.

La Policía Judicial es un cuerpo técnico-científico que auxilia a los fiscales en la investigación de delitos mediante pericias, recolección de pruebas y análisis de evidencias.

De acuerdo con la información difundida por la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, los 15 cargos buscados para la sede Mar del Plata son:

Dos cargos de Licenciado en Criminalística.

Dos cargos de Licenciado en Criminalística o Técnico Universitario o Técnico Superior en Criminalística.

Dos cargos de Perito Fotógrafo, Perito Planimétrico o Técnico Superior en Criminalística con especialización en planimetría.

Dos cargos de Técnico Eviscerador o equivalente.

Tres cargos de Médico.

Un cargo de Accidentólogo Vial.

Un cargo de Licenciado en Psicología.

Un cargo de Técnico o Licenciado en Radiología o Diagnóstico por Imágenes.

Un cargo de Técnico, Técnico Superior, Licenciado o Ingeniero en Informática.

La Policía Judicial es un cuerpo especializado que depende del Ministerio Público y tiene como función colaborar con los fiscales en el esclarecimiento de hechos delictivos. A diferencia de las fuerzas policiales de seguridad, su tarea está orientada principalmente a la investigación criminal y al trabajo técnico-científico: realiza pericias, analiza escenas del crimen, recolecta y preserva evidencias y produce informes que pueden ser utilizados como prueba en una causa judicial. Su objetivo es fortalecer las investigaciones penales con personal especializado y reducir la dependencia de las fuerzas de seguridad tradicionales en determinadas tareas periciales.