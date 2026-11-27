Dictaron preventiva a “La Reina”, la mujer de 55 años acusada de organizar la banda delictiva.

Los primeros quince detenidos en la causa que permitió desbaratar una asociación ilícita que funcionaba en las Torres del complejo Etchepare seguirán detenidos tras la decisión de la Justicia de Garantías de dictar la prisión preventiva.

La medida alcanza a “La Reina”, la mujer de 55 años acusada de organizar la banda, su hijo Lautaro Pereira y otros miembros que cumplían diferentes tareas en la organización que se dedicaba a la comercialización de estupefacientes, amenazas, robos a mano armada, entraderas, sustracción y desguace de vehículos, utilizando las torres como refugio y con vigilantes armados en los techos

La banda funcionaba en las Torres del complejo Etchepare.

En el pedido avalado por la Justicia de Garantías no ingresaron César Garcilazo, Daniela Bruni y Guadalupe Pereyra quienes fueron detenidos el miércoles pasado por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) en una vivienda del barrio Parque Peña.

funcionaba en las Torres del complejo Etchepare

Tal como se informó oportunamente, tras el megaoperativo inicial —donde participaron mil efectivos- se realizaron 26 allanamientos y hubo 13 detenidos: a principios de noviembre Sandra Echeverría quedó detenida y dio una versión exculpatoria en la Unidad Funcional de Instrucción N°1.