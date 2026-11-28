Durante el verano su presencia se ve más, sobre todo cerca del mar. Foto: Alles Ausgezeichnet (Facebook)

Con la llegada de las temperaturas más cálidas, algunas libélulas comenzaron a concentrarse en distintos sectores de Mar del Plata, especialmente en la zona del Torreón del Monje y Playa Varese, según contaron lectores a 0223. Su presencia suele despertar una pregunta entre vecinos y turistas: ¿anuncian la llegada de una tormenta?

En diálogo con 0223, el Doctor en biología Juan Timi, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y del Conicet, explicó que la aparición de estos insectos está relacionada con su ciclo de vida y las condiciones ambientales, y climaticas.

La aparición de mayores ejemplares tiene diferentes causas, uno de los motivos tiene que ver con la época del año. Según explicó Timi, durante los meses cálidos aumenta la actividad de los insectos y se hacen más visibles distintas especies.

"En verano tienen más presencia como todos los insectos. En invierno generalmente no hay muchos insectos y en verano es cuando todas las poblaciones de los distintos grupos empiezan a tener toda su actividad", detalló.

En el caso de las libélulas, su ciclo de vida también ayuda a entender por qué aparecen de manera repentina. Las hembras depositan sus huevos en el agua y las primeras etapas de desarrollo transcurren debajo de la superficie.

"En determinado momento, en verano sobre todo, con las temperaturas, salen del agua y empiezan a volar los adultos", explicó el especialista.

¿Porqué se forman grandes grupos en la costa?

La aparición de tantas libélulas al mismo tiempo responde a que su nacimiento puede producirse de manera sincronizada. Esto ocurre cuando determinadas condiciones ambientales favorecen su desarrollo.

"Se sincroniza el nacimiento de muchísimas a la vez y aparecen esas nubes grandes que uno ve volando", señaló Timi.

A esto se suma que son insectos depredadores que se alimentan de otros pequeños animales. Por eso, suelen concentrarse en los lugares donde encuentran mayor cantidad de presas.

"Son depredadores visuales, entonces posiblemente ellos se concentren más donde hay más presas; cazan bichitos al vuelo de los que se alimentan", agregó.

¿Los alguaciles anuncian la lluvia?

Aunque existe una creencia popular que relaciona la presencia de grandes grupos de alguaciles con la llegada de precipitaciones, el investigador aclaró que no hay una relación directa que permita anticipar una tormenta.

"En cuanto a que predicen las lluvias, no; en realidad sus concentraciones son una consecuencia de las condiciones ambientales", sostuvo.

En ese sentido, explicó que factores como la temperatura y la humedad pueden favorecer tanto el desarrollo de estos insectos como la disponibilidad de alimento. Además, las altas temperaturas que suelen registrarse antes de las tormentas de verano pueden acelerar su crecimiento y provocar que muchos ejemplares emerjan del agua al mismo tiempo.

Por eso, la presencia de estas nubes de alguaciles no debe interpretarse como un anuncio de lluvia, sino como una respuesta a las condiciones del ambiente. "Es más una consecuencia de cómo está el clima en ese momento que un anuncio de que va a llover", concluyó Timi.