Una familia deberá recibir una indemnización de alrededor de casi 170 millones de pesos después de que la Justicia condenara a Osde por rechazar de manera sistemática la cobertura de tratamientos y prestaciones que necesitaba su hijo, un niño con discapacidad severa y permanente.

El 25 de noviembre se conoció la sentencia, que reconoció el daño moral provocado por el accionar de la empresa de medicina prepaga e impuso la sanción por daño punitivo.

El abogado defensor Rafael Luena explicó a 0223 que la familia debió recurrir a la Justicia en varias oportunidades para conseguir que Osde autorizara las prestaciones correspondientes. Según relató, entre los años 2021 y 2023 presentaron cinco acciones de amparo y, durante el proceso por daños y perjuicios, iniciaron otras seis.

El niño nació con un daño neurológico que le impide desarrollar actividades básicas de manera autónoma como caminar, hablar o alimentarse por sus propios medios. Entre las prestaciones que necesitaba se encontraban una leche especial por problemas gástricos, un casco, acompañamiento terapéutico y transporte.

“Cada uno de estos pedidos era sistemática y arbitrariamente rechazado por Osde. Incluso les decían una y otra vez que lo judicializaran, porque no lo iban a pagar de otra manera”, reveló Luena y señaló que no eran discusiones aisladas sobre la cobertura de una prestación, sino una práctica abusiva que obligó a los padres a acudir permanentemente a los tribunales para obtener respuestas.

11 amparos en cinco años

El reclamo por daños y perjuicios fue iniciado en el año 2023. Según explicó Luena la demanda contempló una indemnización por daño moral y otra por daño punitivo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Defensa del Consumidor, que busca sancionar conductas abusivas y disuadir a las empresas de volver a repetirlas.

Durante los tres años que duró el proceso, la familia tuvo que presentar otros seis amparos, por lo cual el expediente llegó a tener once acciones judiciales por las negativas de Osde. “Lo que vimos todo el tiempo es que acá no había una defensa de decir ‘esto no me corresponde cubrirlo’, sino una conducta que se reiteraba y que configuraba una práctica abusiva: te digo que no a todo y desaliento tu reclamo”, explicó Luena.

El abogado destacó que el juez tuvo en cuenta la reiteración de las negativas y que en los amparos anteriores la Justicia ya había reconocido el derecho de la familia a recibir las prestaciones. En esa línea, consideró que la sentencia dejó claro que no existían motivos válidos para los rechazos de la prepaga.

El fallo estableció una indemnización de 80 millones de pesos por daño moral, que se distribuirá en partes iguales entre el niño y sus padres. Además, se aplicó una sanción de 50 canastas básicas en concepto de daño punitivo, que el abogado estimó en alrededor de 88 millones de pesos.

Apelarán el monto de la indemnización

Luena destacó la sentencia como “muy buena” y "bien fundamentada", pero adelantó que recurrirán a la Cámara para apelar el monto de la sanción económica porque consideran que quedó por debajo de lo correspondiente.

Según explicó, la Ley de Defensa del Consumidor establece un rango de entre media y 2100 canastas básicas para este tipo de sanciones. Por ello, el letrado argumentó que los aproximadamente 88 millones de pesos fijados no representan un impacto significativo para una empresa como Osde.

“Una sanción por debajo de las 500 canastas básicas es un monto que no le impacta. Estamos hablando de una empresa que tiene el 45% del mercado de la salud privada”, sintetizó.

Para finalizar, el abogado hizo hincapié en el desgaste que atravesó la familia durante todo este tiempo y describió a los padres del menor como personas que dedican sus vidas casi exclusivamente al cuidado de su hijo: “No solo tienen que preocuparse por su hijo, sino que además deben sumarle la pelea con la prepaga. Es muy injusto y bastante indignante”.

Actualmente, el niño se encuentra bien atendido y contenido dentro de su cuadro de salud.