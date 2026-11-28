Mar del Plata tendría entre 68 y 72 días sin lluvia y entre 20 y 24 jornadas con precipitaciones durante el verano 2027, de acuerdo con los promedios históricos. Sin embargo, los pronósticos disponibles anticipan un escenario con lluvias superiores a lo habitual en buena parte de la provincia de Buenos Aires. La señal también alcanza a la Costa Atlántica, aunque con menor intensidad, por lo que no es posible afirmar que habrá más días de lluvia que de playa.

La playa le gana a la lluvia de cara al próximo verano

La referencia surge de las estadísticas climatológicas 1991-2020 de la estación Mar del Plata Aero. Según esos registros, la ciudad tiene un promedio de alrededor de ocho días con precipitaciones medibles por mes durante diciembre, enero y febrero. En total, son unas 24 jornadas lluviosas frente a aproximadamente 66 sin lluvia en los 92 días del trimestre. Si se cuentan únicamente los días en los que cae al menos un milímetro, el promedio baja a unos 20.

Los episodios de calor serían más intensos, como las lluvias.

¿Qué puede modificar ese panorama durante la próxima temporada? El último pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), elaborado el 30 de octubre para noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027, prevé una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a las normales en buena parte de Buenos Aires. La tendencia es más marcada en el interior bonaerense y pierde intensidad hacia el este, donde se encuentra Mar del Plata. El organismo también advierte sobre la posibilidad de episodios localmente más intensos de lo habitual.

La perspectiva coincide parcialmente con otro modelo meteorológico. El europeo ECMWF, analizado por Meteored, proyecta lluvias por encima del promedio en la costa bonaerense durante diciembre, enero y febrero. Para enero mantiene esa tendencia y en febrero también anticipa precipitaciones superiores a la media, aunque con menor intensidad en algunos sectores. De todos modos, se trata de una previsión estacional y no de un pronóstico diario para la ciudad.

Mar del Plata podría sufrir menos el impacto de El Niño.

En cuanto a las temperaturas, el SMN señala una mayor probabilidad de valores medios inferiores a los normales en buena parte de la región central del país. La señal es más fuerte en Córdoba, el sudoeste de Santa Fe, el este de San Luis y el este de La Pampa. Para Mar del Plata, el dato más relevante es que el escenario todavía no permite calcular cuántos días lloverá ni cuántas jornadas de playa habrá. Los acumulados históricos son de 84,8 milímetros en diciembre, 91,1 en enero y 103,6 en febrero, pero una lluvia intensa puede elevar esos registros sin que necesariamente aumente la cantidad de días con precipitaciones.