Uno de los chalets más emblemáticos de Bahía Varese será puesto en valor, para proteger y recuperar sus características arquitectónicas e históricas. Se trata de La Huchette, una construcción de 1936 ubicada frente al mar, que integra una de las postales más representativas de Mar del Plata.

El proyecto fue presentado por Espatolero Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios, que prevé convertir la propiedad en su nueva sede. La iniciativa se enmarca en la celebración de los 20 años de trayectoria de la empresa desarrolladora, que espera inaugurar allí sus oficinas el próximo 2027.

El chalet está ubicado en la esquina de Falucho y General Rivas. Fue declarado de Interés Patrimonial por el municipio de General Pueyrredon en el año 1995 y su recuperación busca preservar uno de los pocos ejemplos de arquitectura residencial de veraneo de la década de 1930.

La obra de Albino Marshall que forma parte de la historia marplatense

La Huchette fue encargada como residencia de veraneo por Robert G. Tobler, el entonces director del Banco Francés del Río de la Plata, al arquitecto argentino Albino Marshall, una de las figuras destacadas del pintoresquismo y de la identidad arquitectónica de Mar del Plata. Fue quien proyectó por ejemplo el Cine Teatro Ópera.

Con 407 metros cuadrados cubiertos sobre un terreno de 507 metros cuadrados, la propiedad presenta influencias de los estilos anglo-normando y Tudor. A lo largo de su historia atravesó distintas intervenciones. En 1940, fue ampliada sobre la calle General Rivas y en el 2009 tuvo reformas internas para funcionar como casa de descanso sacerdotal.

La obra de restauración y cuándo volverá a abrir

La intervención parte de una investigación histórica llevada adelante en el archivo de construcciones municipal, donde se consultaron los planos y expedientes originales de 1936 y 1940. También se llevaron adelante relevamientos en enero y febrero del 2026 para evaluar el estado de los materiales y establecer los criterios de recuperación.

Entre los elementos que se busca conservar se encuentran las fachadas, la volumetría original, la escalera de cedro, el hogar de piedra, los cielorrasos de vigas y los pisos de roble y pinotea. A su vez, se realizarán trabajos sobre las piedras, carpinterías, portones y cubiertas.

El proyecto también contempla actualizar las instalaciones eléctricas y la calefacción por radiadores, incorporar vidrios con doble vidriado hermético y renovar los sanitarios, con el objetivo de adaptar el inmueble a su nueva función sin perder sus características patrimoniales.

La propuesta cuenta con la participación de especialistas en patrimonio arquitectónico del Estudio Millares y de la Fuente, el Estudio Agüero Marcenaro en la refuncionalización, Mercedes Maldonado en el diseño de interiores y el Estudio Thays en la parquización. Se espera que las obras comiencen en el primer tramo del 2027.