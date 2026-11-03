Invasión de hormigas en Mar del Plata: por qué aparecen tantas en esta época del año

La presencia de grandes cantidades de hormigas en distintos sectores de Mar del Plata comenzó a llamar la atención de los vecinos. En jardines, veredas y espacios verdes, la actividad alrededor de los hormigueros se vuelve particularmente intensa durante esta época del año. Sin embargo, lejos de tratarse de una invasión inusual, el fenómeno tiene una explicación biológica: es parte del ciclo reproductivo de estos insectos.

Así lo explicó Juan Timi, profesor-investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) e investigador del Conicet, doctor en Ciencias Biológicas, en diálogo con 0223. "Es una etapa reproductiva que se da en esta época, en primavera, siempre y cuando se den determinadas condiciones de temperatura, lluvia y humedad", señaló el especialista.

Un investigador de la UNMDP explicó qué sucede dentro de las colonias y anticipó la aparición de ejemplares voladores.

Según detalló, durante este proceso las hormigas obreras salen alrededor de la abertura del hormiguero y permanecen allí formando una especie de sistema de protección. En algunos casos, también despejan el área para facilitar la salida de los ejemplares reproductores, que se caracterizan por tener alas.

"Esos bichos van a volar, van a copular en el aire y después esas reinas fecundadas, cuando bajan y caen en la tierra, generan otras colonias nuevas", explicó Timi.

De esta manera, lo que puede percibirse como una proliferación repentina de hormigas es, en realidad, un proceso natural mediante el cual las colonias buscan reproducirse y expandirse.

La combinación de temperatura, lluvias y humedad favorece el inicio de la etapa reproductiva de las hormigas.

Por qué aparecen tantas hormigas al mismo tiempo

El investigador indicó que el fenómeno no se limita a un único hormiguero, sino que puede producirse simultáneamente en varias colonias cuando las condiciones ambientales son favorables.

Además, la cercanía entre distintos hormigueros cumple un papel importante en la reproducción. La presencia de colonias próximas permite que machos y hembras de diferentes grupos se encuentren y se fecunden entre sí.

Durante esta etapa, las obreras permanecen alrededor de las entradas de los hormigueros y protegen la salida de los ejemplares reproductores.

"Si hay hormigueros cercanos, lo más probable es que sirva para que se crucen y no haya endocruza dentro del mismo hormiguero entre hermanos, sino que se fecunden machos y hembras de distintos hormigueros o de distintas colonias", precisó.

En ese sentido, Timi remarcó que se trata de un comportamiento habitual durante esta etapa del año y anticipó que seguramente el mismo fenómeno se esté registrando en otros puntos de Mar del Plata.

Qué tipo de hormigas son las que se ven en Mar del Plata

El especialista identificó a los ejemplares observados como hormigas del género Acromyrmex, conocidas popularmente como cortadoras de hojas o podadoras.

Los ejemplares observados en Mar del Plata pertenecen al género Acromyrmex, conocido popularmente como hormigas cortadoras.

Se trata de las hormigas grandes, de color rojo oscuro, que suelen encontrarse en jardines y espacios verdes y que se caracterizan por cortar y transportar pequeños fragmentos de hojas y plantas hacia sus hormigueros.

Con el avance de esta etapa reproductiva, es probable que también comiencen a observarse hormigas voladoras en diferentes sectores de la ciudad, especialmente en las inmediaciones de las colonias.

Por lo tanto, la aparición masiva de estos insectos no necesariamente representa una situación extraordinaria: es parte de un mecanismo natural de reproducción y formación de nuevas colonias, que se activa cuando la temperatura y la humedad acompañan.