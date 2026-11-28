Desde su creación en 2017, todos los años cerca de 250 estudiantes se reciben de médicos en la Unmdp. Foto archivo: 0223.

En un contexto de luchas y reclamos para el sostenimiento económico de las políticas públicas avasalladas por el gobierno de Javier Milei, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) da buenas noticias, con más 130 estudiantes que este sábado 28 de noviembre se recibirán de médicos.

En diálogo con 0223, Adrián Alasino, decano de la Facultad de Medicina de Unmdp expresó la satisfacción de la comunidad docente por este nuevo logro de la carrera, que en febrero del 2027 cumplirá su primera década de vida.

Adrián Alasino, decano de la Facultad de Medicina de UNMDP. Foto archivo: 0223.

“Son momentos muy especiales, por lo que significó para la universidad, con una carrera que es compleja y costosa y con las característica particulares de la disciplina. Sobre todo ante la falta de capacidad de sostener las políticas públicas por parte del Estado. En febrero cumplimos 10 años, momentos muy especiales, donde afrontamos tres gobiernos distintos más la pandemia que fue muy difícil… No es poca cosa sacar entre 200 y 250 médicos por año”, resaltó.

En tal sentido, el decano de Medicina mostró optimismo por la media sanción del Presupuesto 2027, que gracias a las enérgicas protestas y nuestras de apoyo, logró que el gobierno aceptara una modificación para elevar las partidas de $7,35 a $11 billones, monto solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

“No estamos hablando de grandes cambios, sino de poder pagar luz, gas y alquileres, para estar en la línea de flotación. Solo en eso, todos los años tenemos que negociar porque (los propietarios de los inmuebles) quieren subirnos un 30% del alquiler por la inflación y no podemos porque ese porcentaje no fue trasladado a la facultad”, razonó Alasino.

Y agregó: “Nueve de cada diez médicos salen de la universidad pública y es muy importante que nuestro país haya podido sostenerla. Estudiar medicina en otros países de Latinoamérica es muy costoso, sale entre 10 y 20 mil dólares el semestre en Colombia o Ecuador. Después de este sábado, desde el 2017 se han recibido casi 650 médicos en Mar del Plata”, concluyó.