Identificaron a una de las víctimas fatales del accidente en Ruta 88

Un trágico accidente de tránsito ocurrido este domingo por la mañana sobre la Ruta 88 dejó como saldo dos personas fallecidas.

El siniestro se registró cerca de las 7.50, a la altura del santuario de la Difunta Correa, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta.

Una de las víctimas fue identificada como Jésica Paola Orona, de 32 años, quien viajaba en la motocicleta.

En tanto, el hombre que la acompañaba también falleció, pero hasta el momento no pudo ser identificado debido a que no llevaba documentación al momento del hecho.

El automóvil era conducido por un joven de 18 años, quien no sufrió lesiones como consecuencia del impacto. Según las primeras informaciones, el adolescente estaba alcoholizado.

Una ambulancia del Same acudió al lugar y constató el fallecimiento de ambas personas. Por su parte, personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el fatal accidente.

El conductor del auto quedó detenido y está imputado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor, con tres agravantes: circular en contramano, conducir bajo los efectos del alcohol y provocar la muerte de más de una víctima.

Según se informó, el joven fue trasladado a la Unidad Penal n°44 de Batán y deberá declarar este lunes en el Juzgado de Garantías N° 8.