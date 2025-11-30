La definición será en Abu Dhabi: Verstappen dio el batacazo en Qatar y Colapinto consiguió un P14

El neerlandes se quedó con el triunfo en Losail y demoró la definición del campeonato hasta el próximo fin de semana. Por su parte el argentino tuvo un buen ritmo y terminó seis puestos delante de lo que largó.

En una carrera con muchos cambios, Max Verstappen superó a los dos McLaren y se quedó con el triunfo para definir el campeonato de pilotos el próximo fin de semana en Abu Dhabi, en la última fecha del campeonato 2025.

Por su parte, Franco Colapinto, largó desde el pitlane y consiguió un P14 para sumar confianza y terminar la temporada de la mejor manera posible. Además la buena noticia es que finalizó dos puestos por delante de su compañero, Pierre Gasly, que comanzó la carrera por delante suyo.

La carrera tuvo un invitado sorpresa: el Safety Car. El incidente entre Gasly y Hulkemberg obligó a la salida del auto de seguridad en la vuelta siete y con la nueva medida de la FIA de hacer obligatoriamente dos paradas, 18 de los 20 autos pararon en esa vuelta siete pero los dos McLaren no, algo que los terminó complicando.

Al no parar con todos los autos en la vuelta siete los autos de Woking se vieron obligados a parar en la 25 y en la 50, aunque tanto Norris como Piastri pararon antes de dicha vuelta. Esta decisión del equipo británico terminó sentenciando sus posibilidades a la victoria y le dejaron en bandeja el triunfo al nacido en los Países Bajos.

Con este triunfo Verstappen llegó a las 70 victorias en la Fórmula 1 y de esta manera el campeonato se definirá el domingo que viene a partir de las 10 de la mañana en el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi.

Tabla de posiciones: Lando Norris 408 / Max Verstappen 396 / Oscar Piastri 392