Córdoba: hallan muerto a un hombre y detienen a su hermano como principal sospechoso

En la localidad de Ciénaga del Coro, ubicada en el norte de Córdoba, un hombre de 43 años fue encontrado sin vida en su domicilio el sábado por la noche. La vivienda está situada sobre la calle Pública, en el paraje El Pintado, dentro del departamento Minas.

Alrededor de las 21:30 horas, personal policial junto con un servicio de emergencias acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento de Víctor Hugo Maldonado. En la escena del hecho, los agentes incautaron dos armas blancas como parte de las primeras diligencias.

El hecho ocurrió en Ciénaga del Coro, en el norte de Córdoba. (Foto: El Doce).

En el acceso a la casa, los investigadores identificaron a Daniel Maldonado, hermano de la víctima y de 50 años, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol. Según fuentes vinculadas al caso, fue detenido en el sitio y permanece imputado por homicidio simple.

Las autoridades señalaron que existían antecedentes de violencia familiar y lesiones previas entre ambos hermanos, lo que refuerza la hipótesis de un conflicto previo que podría estar vinculado con el fallecimiento.

Encontraron muerto a un hombre en Ciénaga del Coro y detuvieron a su hermano

La Fiscalía de Cruz del Eje está a cargo de la investigación, realizando las tareas necesarias para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Víctor Hugo Maldonado y determinar el papel que cada involucrado tuvo en el hecho.

Este suceso generó una gran conmoción en la comunidad local, que aguarda novedades sobre el avance de la causa en las próximas horas.