No puede quedarse más en el lugar en el que vive, y pide trabajo para tener una vida digna.

Sandro Ramón Escudero tiene 57 años y llegó a Mar del Plata hace aproximadamente una década, desde Luján. Después de haber atravesado la situación de calle y recuperándose trabajando como sereno durante varios años sin vacaciones, hoy perdió el trabajo y se está quedando sin hogar.

Sus primeros años en la ciudad estuvieron marcados por la situación de calle hasta que encontró refugio en la Biblioteca Popular Juventud Moderna, donde vivió tres años. Allí aprendió a tocar el piano de oído.

El hombre de 57 años, logró salir de la situación de calle a través de una iglesia mormona. Quienes lo contactaron con un hombre vinculado a negocios inmobiliarios, donde consiguió su primer trabajo como sereno.

Cinco años sin franco ni vacaciones

En su primer trabajo como sereno estuvo en el edificio durante aproximadamente dos años. Luego siguió a otro ubicado en la zona de La Perla, en el que permaneció casi tres años.

En total, fueron cinco años de trabajo como sereno, con jornadas extensas y sin días de descanso. “Estuve ahí más o menos dos años trabajando todos los días. No tuve franco ni vacaciones, nada”, recordó en diálogo con 0223.

Después pasó a cuidar una propiedad de un fideicomiso. Sin embargo, el trabajo dejó de ser remunerado de un momento al otro. "De golpe un día no me pagan más. Como escuché una vez, me dicen: ‘Te estamos regalando la plata’”, contó.

"El derecho de piso ya lo pagué": un trabajo para poder vivir

Semanas atrás, Sandro se hizo conocido a partir de un video en el conto algunas de las dificultades que atravesó para subsistir. Entre ellas, alimentarse una vez al día con arroz y lentejas o calentar agua en baldes para poder bañarse.

Ahora, debe dejar la vivienda que le prestan para vivir y tiene miedo de volver a quedarse con la calle. Por eso, busca trabajo como sereno o casero para lograr salir adelante.

“Lo que necesito es simple: un trabajo. Quiero un trabajo de sereno o de casero porque el derecho de piso ya lo pagué”, sostuvo a 0223.

A esta situación se le suma que él está solo, tiene contacto con su mamá, pero luego tiene otros hermanos que no ve hace más de 10 años.

“Algunos me conocen acá en Mar del Plata, siempre traté de manejarme con la verdad. Jamás estafé, jamás robé. Ni siquiera cuando estuve en la calle”, expresó.

Quienes puedan ofrecerle un puesto laboral como sereno o casero pueden comunicarse directamente con Sandro al 2236065651.