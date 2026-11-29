La Aabe lanzó una postura contundente tras la ordenanza que cambia los indicadores urbanísticos de la Canchita de los Bomberos.

En una postura que adelanta el inicio de una nueva fase del conflicto en torno al destino de la Canchita de los Bomberos, la Agencia de Administración Nacional de Bienes del Estado (Aabe), organismo a cargo del predio ubicado en Parque Luro, tildó de “capricho político” a la ordenanza sancionada este jueves por el Concejo Deliberante, que prohíbe el desarrollo de proyectos constructivos en el lugar.

“Tenemos vocación de diálogo para llegar a un acuerdo, pero no vamos a permitir que un capricho político de una parte del Concejo Deliberante perjudique a todos los argentinos”, señalaron oficialmente desde el organismo presidido por la libertaria Tania Yedro en una comunicación ante la consulta de Radio Extra 102.1

La ordenanza inaugura una nueva etapa del conflicto: la Aabe dice que quiere hacer valer el convenio de 2010.

Pero la postura de la Aabe no solo se limitó a cuestionar la ordenanza sancionada por unanimidad por el Concejo Deliberante, sino que también advirtió sobre la vigencia de un convenio firmado en 2010, que planteaba el desarrollo de un proyecto con diferentes destinos para el predio.

"Hay un convenio previo firmado entre el Estado nacional, la Provincia y el Municipio por la normativa de uso. Llegado el caso, vamos a buscar todas las alternativas para que el convenio se cumpla”, concluyó la Agencia, en una postura que parecería contemplar incluso el inicio de acciones legales.

El convenio al cual hace referencia el organismo nacional es el Plan Particularizado de Desarrollo que en 2010 se diseñó para ese sector de Parque Luro y que tuvo su correlato en la Ordenanza 19.640, ahora parcialmente modificada con la nueva normativa sancionada este jueves.

Tania Yedro, titular de la Aabe, en una reunión junto al diputado nacional Alejandro Carrancio. También participó el vice del organismo Joaquín Sánchez Charró, referente del Pro de Miramar.

El acuerdo entre el entonces Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe) y el Municipio contemplaba la construcción del Museo MAR, a cargo de la Provincia, y la apertura de las calles Ricardo Gutiérrez y Concepción Arenal, las dos instancias que se llevaron adelante. Luego incorporaba la ejecución de infraestructura y servicios, la posibilidad de instalar dependencias públicas, el desarrollo de un sector de espacios verdes y la asignación del indicador urbanístico R3E a las dos manzanas en conflicto –incorporado en la ordenanza ahora modificada-, donde se pensaba aplicar un plan constructivo en el marco del Procrear.

En el convenio, el Municipio asumía además obligaciones vinculadas a la ejecución de infraestructura sanitaria y vial, el alumbrado público y la apertura de calles, mientras que Nación contemplaba la cesión de terrenos destinados a espacios verdes y equipamiento comunitario. El proyecto también incluía una parcela de 2.688 metros cuadrados para completar la superficie destinada a equipamiento comunitario y establecía que la transferencia definitiva de los terrenos quedaría supeditada al cumplimiento de las condiciones previstas, entre ellas la ejecución de las obras y la aprobación de los planos de mensura y subdivisión.

El Concejo Deliberante sancionó por unanimidad el cambio de indicadores, aunque con la abstención del Pro y los libertarios.

La nueva ordenanza, en cambio, modifica los indicadores urbanísticos de las dos manzanas en discusión y las incorpora al distrito Urbanización Parque (UP), con el objetivo de garantizar su destino como espacio verde público. El cambio implica dejar atrás las condiciones que habilitaban desarrollos inmobiliarios y restringir las posibilidades de construir viviendas en el predio, en línea con el proyecto impulsado para preservar el lugar como parque público.

De esta manera, la modificación de la normativa urbanística introduce un obstáculo para cualquier eventual proyecto de venta o desarrollo de los terrenos con fines inmobiliarios, al eliminar los indicadores que permitían su aprovechamiento constructivo. Esto atenta directamente contra los objetivos de la Aabe, que tiene en carpeta un subasta para la venta de los predios de la Canchita de los Bomberos.