Una multitud en Nepal corrió y tiró a un río a un ministro de Finanzas

Nepal atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Miles de jóvenes salieron a las calles de Katmandú y otras ciudades en una ola de protestas que terminó en violencia, ataques a funcionarios, el incendio del Parlamento y la renuncia del primer ministro.

Videos que circularon en redes sociales muestran el nivel de tensión que se vive en el país. El ministro de Finanzas, Bishnu Prasad Paudel, fue perseguido y golpeado por manifestantes en plena vía pública. En los videos se lo ve corriendo, rodeado de gritos y empujones, mientras al menos un manifestante lo patea y otros se suman a la agresión.

Otros videos lo muestran supuestamente siendo humillado por manifestantes, que lo desnudaron, tiraron a un río y lo golpean mientras camina.

La violencia no se detuvo ahí. La residencia del exprimer ministro y actual presidente del Congreso Nepalí, Sher Bahadur Deuba, fue atacada por manifestantes, y tanto él como su esposa, la ministra de Relaciones Exteriores Arju Rana Deuba, resultaron heridos. Por el momento, no trascendió la gravedad de sus lesiones.

También incendiaron la casa del primer ministro, KP Sharma Oli, la casa del líder maoísta y exprimer ministro Pushpa Kamal Dahal. Además, apedrearon la del ministro de Información y Comunicación, Prithvi Subba Gurung y quemaron el Parlamento.

El aeropuerto internacional de Katmandú quedó parcialmente cerrado debido a las violentas protestas, que afectaron sus operaciones, informó la autoridad de aviación del país.