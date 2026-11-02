A estar atentos: cuántos días de playa tendría Mar del Plata esta temporada

Mar del Plata podría tener alrededor de 44 días de playa aprovechables durante el verano 2027, en una temporada atravesada por un episodio excepcionalmente intenso de El Niño. La estimación contempla un rango de entre 40 y 48 jornadas favorables para disfrutar de la costa entre diciembre, enero y febrero. Más allá de que faltan algunos meses, permite dimensionar cómo podría influir el fenómeno climático en las vacaciones.

El Niño y las lluvias, los factores que trastocan un verano habitual

La proyección parte de las señales internacionales que anticipan la continuidad de El Niño durante los primeros meses de 2027. La NOAA asignó en octubre una probabilidad del 100% de que el fenómeno se mantenga entre noviembre y enero, diciembre y febrero, y enero y marzo. El Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI), de la Universidad de Columbia, también proyectó un episodio de intensidad excepcional para el verano.

El calor húmedo estará a la orden del día.

Uno de los principales factores que podría afectar a los turistas es el comportamiento de las precipitaciones. Durante los episodios de El Niño aumenta la probabilidad de lluvias superiores a las habituales en distintas regiones de la Argentina, especialmente en primavera y verano. Sin embargo, esa tendencia no significa que vaya a llover todos los días ni permite asegurar que Mar del Plata tendrá precipitaciones por encima de lo normal sin una señal específica para el sudeste bonaerense.

Como referencia, las normales climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional para Mar del Plata indican un promedio de 24,3 días con precipitaciones entre diciembre y febrero. Esto representa unas 66 jornadas sin lluvia en un verano habitual. La estimación de entre 40 y 48 días de playa considera que no alcanza con que no llueva: también influyen la temperatura, el viento y la nubosidad, que pueden impedir que una jornada resulte agradable para permanecer en la costa.

Las precipitaciones intensas son uno de los motivos de preocupación.

La distribución tentativa ubica a enero como el mes con más oportunidades para disfrutar de la playa, con entre 15 y 18 jornadas aprovechables. Para diciembre se estiman entre 12 y 15 días, mientras que febrero podría registrar entre 13 y 15. De esta manera, el escenario central es de 44 días de playa durante toda la temporada, aunque la evolución del fenómeno y los próximos pronósticos meteorológicos serán determinantes para saber si Mar del Plata tendrá un verano más complicado de lo habitual.