"Todo caro": el polémico proyecto de un reconocido periodista para que Mar del Plata "no reciba pata sucias"

Mar del Plata fue, en su época de oro, el balneario elegido por las clases altas para disfrutar de los tres meses de verano. En épocas en las que las grandes villas de veraneo eran parte del paisaje, las familias patricias del país se instalaban junto al personal de servicio. Con el paso del tiempo y la implementación de políticas sociales, la ciudad comenzó a recibir al turismo de masas.

En el último tiempo, más de una celebridad se pronunció en contra del turismo popular que llega a Mar del Plata, la más reciente fue Silvia Suller, quien aseguró que no vuelve a Mar del Plata "ni en pedo" debido al crecimiento de la zona urbana que le genera desagrado. "Parece una gran villa. La 1-11-14". Antes, Baby Etchecopar, en la misma línea, le había propuesto al Jefe Comunal Guillermo Montenegro que ponga "una Mar del Plata cara para que no se llene de negros".

Silvia Süller generó una fuerte polémica en Mar del Plata tras emitir duras críticas contra la ciudad

Entre las alternativas de la polémica propuesta figuraban que los precios se eleven a 9 dólares la botellas de agua mineral. "Mar del Plata tiene que ser para el que tiene plata. Yo no podría ir, pero abrir el casino. Tenés que ir de traje. Las confiterías, caras. Los restoranes, caros. Todo caro, Montenegro, así los pata sucias estos no van a cagar a la playa. Se terminó", había asegurado Etchecopar generando revuelo. Pero hoy, ¿Cuánto cuesta veranear en la ciudad?

Desde el Colegio de Martilleros y Corredores públicos sugirieron para esta temporada la siguiente lista de precios para la temporada 2026/2027

• Desde $375.000 por semana.



• Departamento de 2 ambientes (3 a 4 personas): Desde $588.000 por semana.



• Departamento de 3 ambientes (5 a 6 personas): Desde $863.000 por semana.



• Chalet o casa de 3 ambientes (5 a 6 personas): Desde $1.176.000 por semana.

En una entrevista, la exvedette aseguró que no vacacionaría en la ciudad y la calificó de manera despectiva

Por su parte, los balnearios de la ciudad ya dieron a conocer los valores para este verano. Así, alquilar una carpa durante todo el verano parte desde los dos millones de pesos. A modo de ejemplo, un balneario de Punta Mogotes ofrece un alquiler mensual para enero de $2.000.000, mientras que febrero tiene un valor de $1.700.000. Para quienes opten por utilizarla solamente por día, la tarifa es de $80.000.

En La Perla, una carpa con capacidad para seis personas y dos invitados tiene un valor de $4.700.000 en efectivo para toda la temporada estival.