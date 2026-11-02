Pudo ser una tragedia: una camioneta se fue marcha atrás por la loma y terminó sobre la vereda de la costa

Un insólito episodio ocurrió esta mañana en Códoba y la costa cuando una camioneta Chrysler que estaba estacionada comenzó a desplazarse marcha atrás por una loma y terminó sobre la vereda, donde un grupo de personas realizaba actividad física.

En las imágenes a las que tuvo acceso 0223 se observa cómo el vehículo empieza a retroceder sin control y desciende hasta ingresar a la vereda de la costa. Al acercarse para comprobar qué había sucedido, las personas que se encontraban en el lugar advirtieron que la camioneta no tenía a nadie en su interior.

Durante el recorrido a toda velocidad, el rodado llegó a rozar a otro vehículo, aparentemente un Chevrolet Corsa, aunque el contacto no provocó daños de consideración.

Afortunadamente, pese a la peligrosa secuencia, no hubo personas heridas. Sin embargo, la situación pudo haber terminado de otra manera, ya que en ese momento había gente haciendo ejercicio en el sector por donde avanzó la camioneta.

Minutos después, el propietario se acercó al lugar, conmocionado por lo ocurrido y sin poder comprender cómo su vehículo, que había dejado estacionado, comenzó a desplazarse por sí solo.

En tanto, una grúa trabajó en la zona para retirar la camioneta y despejar el sector.