Murió atropellado en la ruta, la indemnización no alcanzaba y la Justicia inventó un cálculo increíble

Un trabajador murió atropellado por una camioneta cuando circulaba en bicicleta por la Ruta 226 y dejó a una familia numerosa sin su principal sostén económico. Casi seis años después del hecho, la Justicia de Mar del Plata modificó el criterio para calcular la indemnización y elevó el monto de la condena a más de 110 millones de pesos. La decisión se destacó por utilizar una referencia poco habitual: el valor de una vivienda en el mismo barrio donde vivía la víctima.

Cuál fue el modo de calcular la nueva indemnización

El accidente ocurrió el 29 de diciembre de 2020, a la altura del kilómetro 5 de la Ruta 226. El hombre fue embestido por una camioneta Toyota Hilux mientras se desplazaba en bicicleta. Su familia estaba integrada por su esposa y siete hijos, que dependían económicamente de sus ingresos.

Se utilizó como referencia el valor de mercado de una vivienda.

En primera instancia, la sentencia había establecido una indemnización de 45 millones de pesos a cargo del conductor y su compañía aseguradora. Sin embargo, los familiares apelaron al considerar que esa suma había perdido buena parte de su poder adquisitivo por el avance de la inflación y ya no representaba una reparación económica adecuada frente a las consecuencias de la muerte.

Al revisar el caso, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, con los votos de los jueces Cataldo y Méndez, recurrió a un parámetro de la economía cotidiana para determinar el resarcimiento. En lugar de tomar únicamente una cifra nominal, utilizó como referencia el valor de mercado de una vivienda familiar ubicada en el mismo barrio donde residía el trabajador fallecido.

La familia había pedido una "protección efectiva".

A partir de ese criterio y al incorporar los intereses acumulados desde el accidente, el monto de la condena superó los 110 millones de pesos, más del doble de lo fijado inicialmente. Los camaristas tuvieron en cuenta la situación de una familia con siete hijos que había perdido a su principal sostén y remarcaron que, aunque ninguna suma puede reparar la muerte de un padre, la indemnización debe contemplar sus consecuencias económicas y ofrecer una protección efectiva a quienes quedaron desamparados.