Se lo tragó la tierra: el cementerio judío en la Costa Atlántica que desapareció sin dejar rastro

Cerca de la orilla sur del arroyo La Tigra, a pocos metros del Hotel Boulevard Atlantic, existió un cementerio judío del que pocos dudan, aunque su ubicación exacta hoy se pierda entre la hierba y la arena. Allí, a finales de enero de 1892, 25 niños y un adulto perdieron la vida a causa de una epidemia de tifus, apenas llegados de Rusia en busca de un futuro seguro en la Costa Atlántica argentina.

Los pampistas, como se conoció a los judíos rusos que llegaron en el vapor Pampa, habían atravesado un largo viaje desde Estambul y una travesía terrestre de 70 kilómetros hasta Mar del Sur. Se alojaron temporalmente en el hotel Boulevard Atlantic, donde comenzaron a adaptarse a su nueva vida, criando animales, pescando y soñando con colonias agrícolas que algún día serían realidad.

La tormenta y la enfermedad que terminó con final trágico

Pero el azar y la enfermedad golpearon con fuerza. Una tormenta azotó la zona a comienzos de enero de 1892, desbordando los arroyos y dañando las calles y construcciones. La epidemia de tifus se ensañó con los más pequeños, dejando un recuerdo imborrable que daría lugar al cementerio, un sitio sagrado ahora envuelto en misterio y relatos que atraviesan generaciones.

Hoy, los testimonios de vecinos, investigadores y descendientes recuerdan aquel lugar como un punto de misterio y memoria. Con los movimientos de arena y los cambios en el cauce del arroyo, las huellas físicas desaparecieron, pero la historia persiste en relatos orales, archivos antiguos y el monolito erigido en la plaza principal, recordando la tragedia y la esperanza de quienes llegaron buscando una tierra soñada.