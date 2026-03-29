Ruta 226: perdió el control del auto y terminó en un cementerio privado

Un impactante siniestro vial se registró en Balcarce, cuando un automóvil se despistó en la Ruta Nacional 226 y terminó volcando dentro del predio de un cementerio privado.

El hecho ocurrió en el kilómetro 63 en sentido hacia Mar del Plata, personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 y constató el violento despiste de un Ford Focus, que tras perder el control se desplazó unos 150 metros fuera de la cinta asfáltica.

El vehículo atravesó el perímetro e ingresó al predio del Cementerio Privado Parque de la Sierra, donde finalmente quedó volcado. Por causas que aún se intentan establecer, el conductor, de 29 años, no logró mantener el dominio del rodado.

Como consecuencia del impacto, el joven sufrió politraumatismos de carácter leve. Minutos después, una ambulancia del Hospital Municipal de Balcarce lo trasladó para su atención médica.

En el caso interviene la Fiscalía N°11, a cargo de la fiscal Vera Tapia, que investiga las circunstancias en las que se produjo el siniestro.