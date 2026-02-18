¿Saco la basura? Cómo funcionarán los servicios municipales durante el paro general en Mar del Plata

Debido al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), dieron a conocer el cronograma de funcionamiento de los distintos servicios municipales para este jueves. Recolección de residuos, centros de salud, seguridad en playas y cementerios.

En principio, los centros de atención primaria que permanecerán abiertos serán: Ameghino (Luro al 10.052), Batán (Calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226 kilómetro 17), Playa Serena (Calle 11 360) y Oñativia (José Hernández al 475). Ante emergencias médicas, el Same funcionará las 24 horas a través del 107, mientras que la línea 109 estará disponible para asistencia en salud mental.

En materia de seguridad, se trabajará con guardias mínimas y de urgencias mediante el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, Tránsito y la línea 103 de Defensa Civil. En situaciones de emergencia, los vecinos deberán comunicarse al 911.

Son embargo, el servicio de seguridad en playas funcionará de 8 a 20. Al tratarse de un servicio esencial, los guardavidas se adhieren al paro nacional pero desde sus puestos de trabajo. “Vamos a colocar las cuatro banderas y cerrar el puesto de guardavidas, pero el guardavidas va a estar en la playa”, aclararon desde el Sindicato de Guardavidas y Afines de General Pueyrredon.

El Centro de Atención Primaria de la Salud La Peregrina funcionará con normalidad.

Respecto a la higiene urbana, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) informó que no habrá servicio de recolección de residuos desde la noche de este miércoles e incluye el turno diurno del jueves, por lo que se retomará a partir de las 20.

Durante la jornada, el Cementerio Parque tendrá apertura y cierre de portones de 7 a 17:30, mientras que la atención al público en la administración será de 7:30 a 12 y el ingreso de servicios fúnebres de inhumación a nicho, bóveda y panteón se realizará de 9 a 12.

En tanto al Cementerio Loma, la atención administrativa será de 7 a 14. El portón principal de Almafuerte y Bernardo de Irigoyen estará abierto de 7:30 a 17:30 y el acceso por Juan J. Paso y Bernardo de Irigoyen, de 8 a 13. No habrá introducción al depósito.

Por su lado, desde el área de Desarrollo Social comunicaron que el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas mediante la línea 102. Para casos de violencia de género, se encuentra habilitada la línea 144, y ante emergencias se deberá llamar al 911. Para la asistencia a personas en situación de calle, los vecinos pueden comunicarse a través de la opción 5 del 147, al Parador Las Américas (4650443) o vía WhatsApp al 2235209122.

Finalmente, Obras Sanitarias (Osse) mantendrá sus distintos servicios de forma normal. Se recuerda que se pueden realizar consultas por WhatsApp al 2236948900, al 0810-666-2424 o a través del sitio web www.osmgp.gov.ar.