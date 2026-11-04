La guerra menos pensada: "Juana Viale no tiene autoridad moral"

Julieta Prandi volvió a hablar de su separación de Emanuel Ortega, que generó una repercusión pocas veces vista. No solo porque rompió su matrimonio 27 días después de haberse casado por civil, sino también por el efecto rebote que eso provocó. Y si bien no tiene intenciones de contar qué pasó puertas adentro para terminar la pareja, la modelo también está harta de que otros hablen al respecto y se metan en sus asuntos.

En más de una oportunidad, explicó que solo Emanuel y ella saben lo que pasó, por qué se terminó el matrimonio y cuál fue el “acuerdo que se rompió”. Pero lejos de eso, las versiones de terceras en discordia siguieron instaladas, y muchos se metieron en el barro. No solo la familia del músico, sino también otros famosos, como Juan Alberto Mateyko y Juana Viale.

El caso de es de los más controversiales. La conductora se burló de la separación advirtiendo que fue un “gastadero de plata” hacer un casamiento que terminó durando tan poco. Y ese comentario parece haber tocado una fibra sensible en Julieta, que explotó tras escucharla y siente que se metió en un terreno delicado.

En una entrevista con MBA, Prandi volvió a responderle fuerte a Viale, a quien cuestionó por sus comentarios sobre el conflicto. Cuando le preguntaron si había sentido que se había burlado de ella, la modelo no dudó: “Creo que fue obvio”. Pero después fue por más y sentenció: “Para mí no tiene ninguna autoridad moral ella para burlarse de mí ni de Emanuel”.

Si bien es cierto que hubo varios famosos que se metieron dentro del escándalo, para Prandi se dio algo particular con Juana. Porque es verdad que también habló Mateyko, aunque desde su vínculo cercano con la familia Ortega, pero la modelo siente que la nieta de Mirtha Legrand lo hizo desde otro lugar. “Yo la vi burlándose”, disparó.