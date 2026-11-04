Le robó a una mujer de 78 años y la detuvieron los vecinos

Una joven de 21 años que el martes a la noche le arrebató el celular a una mujer fue aprehendida luego de ser retenida por un trabajador de un comercio y vecinos que acudieron en ayuda de la damnificada.

El hecho ocurrió en Inmediaciones de las calles Rivadavia y Jujuy cuando la víctima de 78 años fue interceptada por una mujer que intentó sustraerle el celular. Según relató un testigo, la presunta autora logró arrebatarle el dispositivo y escapar, pero fue alcanzada a pocos metros y retenida con la colaboración de otros vecinos.

Durante el procedimiento la joven se negó a aportar sus datos personales y manifestó ser menor de edad. Al momento de ser trasladada al móvil policial, agredió a los efectivos con patadas, provocándole a uno de ellos una lesión cortante en la zona de la ceja izquierda.

La víctima fue asistida por personal del SAME y manifestó que, durante el forcejeo, recibió un golpe y cayó al suelo. El celular sustraído fue recuperado entre las pertenencias de la aprehendida.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría primera, el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la formación de causa por los delitos de tentativa de hurto, lesiones leves y lesiones leves agravadas por ser a un funcionario público. Se ordenó que la aprehendida fuera trasladada a Tribunales para prestar declaración.