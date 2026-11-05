A prepararse: cuántas noches de calor sofocante podría tener Mar del Plata este verano

Mar del Plata podría registrar alrededor de ocho noches tropicales durante la temporada, según una estimación climática que contempla los registros del período 1940-2025. Se trata de las madrugadas en las que la temperatura mínima no desciende de los 20 °C, una condición que puede hacer que el calor se sienta incluso después de la puesta del sol. De cara al verano 2026/27, el dato permite dimensionar qué tan frecuentes son estos episodios en la ciudad.

Cómo son las noches de verano en Mar del Plata

Las normales climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la estación Mar del Plata Aero, correspondientes al período 1991-2020, muestran que las temperaturas mínimas medias son de 12,8 °C en diciembre, 14,5 °C en enero y 14,3 °C en febrero. Es decir, aunque durante las tardes el termómetro pueda superar los 30 grados, lo habitual es que las madrugadas traigan un descenso térmico considerable.

Enero es el mes con mayor frecuencia de olas de calor.

Sin embargo, hay excepciones. En los registros históricos del organismo, la mínima más elevada llegó a 23 °C en enero y 23,1 °C en febrero. La estimación de ocho noches tropicales anuales sirve como referencia, aunque no representa un recuento oficial del SMN ni significa que esa cantidad se repita exactamente durante cada temporada de verano. Tampoco permite anticipar cuántas habrá entre diciembre y febrero de 2027, aunque se puede llevar a cabo una proyección más allá de la presencia de El Niño.

En cuanto a las perspectivas para los próximos meses, el pronóstico trimestral del SMN para noviembre, diciembre y enero prevé temperaturas medias inferiores a las habituales en buena parte de la franja central del país. La señal pierde fuerza hacia el este bonaerense y, además, no permite conocer específicamente cómo se comportarán las mínimas durante la madrugada. Por otra parte, el Plan Local de Acción Climática de General Pueyrredon identifica a enero como el mes con mayor frecuencia de olas de calor en Mar del Plata.

Habrá temperaturas medias inferiores a las habituales.

No hay elementos para afirmar a priori que la ciudad tendrá más noches sofocantes de lo habitual durante el verano 2026/27, sino que será un fenómeno poco habitual. Enero aparece como el período de mayor atención por sus antecedentes climáticos, mientras que diciembre y febrero también pueden presentar episodios puntuales. El promedio de ocho noches tropicales por año ofrece una referencia concreta.