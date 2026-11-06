Estremecedor video: un incendio arrasó una casa en el sur marplatense

Un feroz incendio arrasó esta mañana una vivienda del barrio Acantilados. A pesar del esfuerzo de los bomberos, los daños fueron totales.

Fuentes consultadas por 0223 indicaron que el siniestro sucedió este viernes cerca de las 10.30 cuando por motivos que son materia de investigación, se inició un foco ígneo en el interior de una casa ubicada en 489 entre 24 y 26.

Un llamado de emergencia alertó a una autobomba del Cuartel de bomberos San Patricio, pero cuando se dirigían hacia el lugar, en medio del temporal de lluvia, tuvo un inconveniente. Inmediatamente una dotación del cuartel San Patricio acudió al lugar del siniestro y se encontró con el incendio ya generalizado.

En un video al que tuvo acceso este medio se observa como las llamas devoraban la casa, construida de ladrillos, revestida de madera, con placas cementicias con techo de chapa y con un entrepiso de madera.

Afortunadamente el incendio no provocó heridos pero sí daños materiales totales en la casa.