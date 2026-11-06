Fue captado por cámaras de seguridad consumiendo un guiso mientras manejaba su vehículo.

En un hecho insólito ocurrido en Villa Regina, provincia de Río Negro, un conductor fue multado luego de ser captado por cámaras de seguridad consumiendo un guiso mientras manejaba su vehículo.

La cámara de radarización vial, ubicada sobre la ruta 22 y activada desde el 30 de octubre, registró al hombre comiendo directamente de una olla durante la conducción. Según informaron fuentes locales, esta es la primera multa aplicada en la zona desde la implementación de este sistema de monitoreo.

Las autoridades de Tránsito de Río Negro destacaron que realizar actividades ajenas a la conducción, como comer, puede disminuir la capacidad de reacción, complicar las maniobras y elevar los riesgos de sufrir un accidente.

Este episodio pone en evidencia la importancia de mantener la atención plena al volante para garantizar la seguridad vial tanto del conductor como de otros usuarios de la ruta.