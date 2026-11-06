Balearon a un nene cuando salía de la escuela: cómo está

Tres días después del hecho, se conoció que el menor se encuentra bien, pese a la lesión que sufrió en la zona de la sien izquierda.

Un chico de 12 años resultó herido por un proyectil cuando salía de la escuela en Mar del Plata y generó preocupación entre la comunidad educativa. El episodio ocurrió el martes 3 de noviembre, en inmediaciones de la Escuela Secundaria N° 61, ubicada en la zona de Pelayo y Aragón.

Tres días después del hecho, se conoció que el menor se encuentra bien, pese a la lesión que sufrió en la zona de la sien izquierda. Tras recibir las primeras atenciones, fue trasladado por su padre a la Clínica del Niño y la Madre para una evaluación médica.

El episodio se registró cerca de las 13, cuando finalizaba el turno mañana. Según la información recabada, un grupo de menores ingresó al establecimiento para asistir al chico, que presentaba una herida en la cabeza. El propio alumno manifestó que había recibido el impacto de un proyectil y que había escuchado más de una detonación, al salir por la zona que comúnmente recorre para regresar a su hogar.

Ante la situación, el director de la institución dio aviso al 911 y solicitó asistencia médica. Una ambulancia del SAME llegó al establecimiento y el personal sanitario realizó las primeras atenciones, aunque no consideró necesario trasladarlo en ese momento.

Posteriormente, su padre decidió llevarlo por sus propios medios a un centro de salud para que fuera examinado.

Investigan cómo ocurrió el ataque

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, personal del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Séptima se presentó en la clínica para tomarle declaración testimonial al menor y avanzar con las actuaciones correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial Mar del Plata, que dispuso iniciar actuaciones por el delito de lesiones. Por el momento, se busca establecer las circunstancias en las que el chico recibió el impacto y de dónde provino el proyectil.