Amenazó a la pareja en el restaurante y le tiró una silla al gerente del local

Todo ocurrió en un local en la rotonda de esa localidad y el accionar fue advertido por personal de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar.

Un hombre de 37 años que amenazó a la pareja en un restaurante de Santa Clara del Mar y le tiró una silla de plástico al encargado del local fue aprehendido por personal policial.

Todo ocurrió en un local en la rotonda de esa localidad y el accionar fue advertido por personal de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar que recorria la zona.

Sucedió en Santa Clara del Mar. La víctima no quiso denunciar el hecho.

Los oficiales aprehendieron al sujeto y secuestraron la moto en la que se desplazaban porque carecía de documentación.

El hombre fue notificado de una causa por daño y amenazas y recuperó la libertad poco después. La mujer no quiso denunciar lo sucedido.