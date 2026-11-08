Tras su última misa en Uruguay, el Papa León XIV emprende el viaje hacia la Argentina

El papa León XIV finalizó su visita pastoral a Uruguay con una última misa celebrada frente al Santuario Nacional de la Virgen de los 33, en la ciudad de Florida, patrona del país.

Durante su homilía, el Pontífice transmitió un mensaje de fe y esperanza, en el que destacó que “Dios quiere que todos se salven” e invitó a los fieles a continuar fortaleciendo su vínculo con la Iglesia y con Jesucristo.

En su mensaje, León XIV dedicó unas palabras especiales a las familias, particularmente a padres y madres, a quienes pidió que no dejen de rezar por sus hijos y que mantengan viva la esperanza. Asimismo, llamó a los presentes a ponerse en camino, renovar su compromiso espiritual y transmitir los valores cristianos. La celebración marcó el cierre de sus actividades en Uruguay, antes de continuar su gira sudamericana con destino a la Argentina.

Al despedirse del pueblo uruguayo, el Papa expresó su agradecimiento a las autoridades civiles y religiosas, organizadores, voluntarios, familias y comunidades que hicieron posible su visita. También destacó la generosidad y hospitalidad de los uruguayos, a quienes describió como un pueblo de gran corazón.

En su saludo final, los convocó a seguir multiplicando la fe, la esperanza y la caridad, y pidió que Dios guiara al país por caminos de unidad y paz. “Los llevo en mi corazón y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones”, manifestó antes de partir.

Para concretar su llegada a la Argentina, Aerolíneas Argentinas puso en marcha un operativo aéreo especial que contempla cinco vuelos entre Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima, con la participación de aeronaves Boeing 737 MAX 8, un Boeing 737 carguero y un Airbus A330-200. Además del traslado del Papa y su delegación, se dispuso un vuelo específico para transportar el equipaje de la comitiva. La compañía aérea señaló que pondría a disposición su infraestructura, capacidad operativa y experiencia para garantizar el cumplimiento de todos los traslados previstos.

El arribo de León XIV a Buenos Aires está previsto para este domingo por la tarde, aproximadamente a las 16.25, en el Aeroparque Jorge Newbery. Allí será recibido en una ceremonia oficial por el presidente Javier Milei. Entre las primeras actividades programadas se encuentran una visita al monumento al general José de San Martín, ubicado en Plaza San Martín, y un encuentro institucional con el mandatario en la Casa Rosada.

Posteriormente, el Pontífice participará de una reunión con autoridades, representantes de distintos sectores de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. Su visita a la Argentina se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluirá actividades pastorales e institucionales en Buenos Aires, Córdoba y Luján.