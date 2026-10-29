Un vecino de Mar del Plata perdió a su serpiente y advierte para que no la maten

Hace dos años la encontró en una verdulería y la adoptó como su mascota.

Un joven de la zona norte de Mar del Plata perdió a su serpiente Sasha y solicitó a los vecinos que no la maten ni se asusten en caso de encontrarla, debido a que no representa ningún tipo de riesgo.

Según contó el dueño a 0223, su mascota se trata de una culebra de Peñarol, que es una serpiente pequeña a mediana y no venenosa, la cual escapó este martes de su pecera y no volvió a ser vista.

La serpiente apareció en un cajón de verduras y Nicolás le dio un hogar.

Quienes deben prestar máxima atención son aquellos que residen en el barrio Zacagnini, ya que el reptil se pudo haber desplazado por casas vecinas y probablemente se encuentre en una zona de largos pastos. Esta especie suele habitar en ambientes de pastizales húmedos cerca del agua y es de hábitos diurnos.

"La encontré en la esquina de una verdulería hace dos años. Calculo que vino en el cajón de las verduras porque son más de Sierra de los Padres que de ciudad. Ya había encontrado una, pero también se escapó y la mató a machetazos una vecina", recordó.

Sasha desapareció este martes de su pecera y estaría en la zona norte de Mar del Plata.

En ese sentido, Nicolás detalló que suelen ser vistas durante la noche, lo que dificulta que sea hallada por los vecinos, a quienes les solicitó no hacerle daño porque es inofensiva.

Aquellos que la hayan visto o cuenten con información sobre el paradero de Sasha pueden comunicarlo al número 2235058429.