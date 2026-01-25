Zeballos y Granollers dieron otro paso en Melbourne

Zeballos y Granollers están a dos partidos de volver a la cima del ránking mundial.

La pareja formada por el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos alcanzó los cuartos de final del cuadro de dobles del Abierto de Australia tras vencer a los estadounidenses Robert Cash y James JJ Tracy por 6-3, 3-6 y 6-3.

El marplatense y el catalán, que acumulan diez títulos juntos, entre ellos dos Grand Slama en 2025 (Roland Garros y US Open) , se metieron por cuarta vez en su carrera entre los ocho mejores del primer Grand Slam de la temporada.

La experimentada dupla que forman Granolllers, de 39 años y "Cebolla", con 40, tardaron una hora y 55 minutos en quedarse con el triunfo. Las semifinales que consiguieron en el 2022 y 2023 han sido su mejor actuación en Melbourne.

El español y el argentino se enfrentarán en cuartos al ganador del encuentro entre los brasileños Orlando Luz y Rafael Matos y el dueto que componen el indio Yuki Bhambri con el sueco Andre Goransson.