Zeballos y Granollers dieron otro paso en Melbourne

El marplatense junto al catalán siguen firmes en el primer Grand Slam de la temporada y están entre los ocho mejores.

Zeballos y Granollers están a dos partidos de volver a la cima del ránking mundial.

25 de Enero de 2026 10:00

La pareja formada por el español  Marcel Granollers  y el argentino  Horacio Zeballos  alcanzó los  cuartos de final  del cuadro de dobles del Abierto de Australia  tras vencer a los estadounidenses Robert Cash y James JJ Tracy por 6-3, 3-6 y 6-3.

El marplatense y el catalán, que acumulan  diez títulos juntos, entre ellos dos Grand Slama en 2025 (Roland Garros  y US Open) , se metieron por cuarta vez en su carrera entre los ocho mejores del primer Grand Slam de la temporada.

La experimentada dupla que forman Granolllers, de 39 años y "Cebolla", con 40, tardaron una hora y 55 minutos en quedarse con el triunfo. Las  semifinales que consiguieron en el 2022 y 2023  han sido su mejor actuación en Melbourne.

El español y el argentino se enfrentarán en cuartos al ganador del encuentro entre los brasileños  Orlando Luz y Rafael Matos  y el dueto que componen el indio  Yuki Bhambri  con el sueco  Andre Goransson.

