¿Encuentro therian en Mar del Plata? La convocatoria a Plaza Mitre que generó confusión

Una nueva expresión social comenzó a ganar visibilidad en el país en los últimos meses: el crecimiento de la comunidad therian, integrada por personas que sienten una identificación interna con animales no humanos. El fenómeno, conocido como teriantropía, encontró en las redes sociales un canal clave de difusión y organización. De hecho, se anunció una juntada therian en una ciudad bonaerense para este 10 de febrero, y simultáneamente una movida anti-therian, lo que muestra el impacto que causa la comunidad.

Se trata de una vivencia en la que una persona se reconoce internamente vinculada a un animal, ya sea a nivel psicológico, emocional o espiritual. Desde la propia comunidad aclaran que no se trata de un juego, una moda pasajera ni una actividad recreativa, sino de una forma de percibirse a uno mismo.

En los últimos meses, esta expresión comenzó a ganar notoriedad en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde usuarios comparten testimonios personales, reflexiones y contenidos vinculados a su identidad therian. La viralización de estos relatos permitió que personas con experiencias similares se reconozcan entre sí y comiencen a organizarse a nivel local.

En las últimas horas, comenzaron a circular convocatorias para una “juntada therian” que se realizará este martes 10 de febrero a las 17.30 en la Plaza Mitre, un espacio público elegido para facilitar el acceso y la participación. Sin embargo, surgieron confusiones sobre la ubicación de la plaza, ya que no se trataría de la marplatense sino de la localidad de San Nicolás.

Según comentaron, el encuentro tiene como finalidad socializar, intercambiar vivencias y trasladar estas experiencias del ámbito digital al cara a cara, en un entorno abierto y distendido. Durante este tipo de reuniones, algunos participantes suelen utilizar accesorios como orejas o colas, o expresarse corporalmente como parte de su manifestación identitaria, siempre desde el respeto mutuo.

Desde la organización señalaron que la juntada no incluye actividades formales ni espectáculos, sino que se trata de un espacio de encuentro entre pares. También recomiendan que quienes estén interesados en participar se contacten previamente a través de redes sociales como TikTok o Instagram, donde se realiza la coordinación y se brinda información adicional.

Asimismo, remarcaron la importancia de mantener un clima de cuidado y respeto, tanto entre los asistentes como con el entorno, y aclararon que la convocatoria está abierta a personas interesadas en conocer más sobre la comunidad therian, siempre desde una actitud de comprensión y diálogo.

En paralelo a la organización del encuentro therian, en las últimas horas también comenzó a circular en redes sociales una convocatoria impulsada por un grupo que se identifica como “antitherians”.

A través de una cuenta reciente de Instagram, este grupo anunció una movilización para la misma tarde del martes, con el objetivo de manifestarse en contra de la presencia de personas therians en la ciudad.

La confusión llevó a muchos therians marplatenses a ir detrás del primer encuentro de este tipo en la ciudad, por lo que no descartan que haya novedades en las próximas horas.