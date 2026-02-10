Identidad marplatense: ¿cómo nos definimos y qué piensan los turistas de La Feliz?

El viernes pasado un prócer de la historia del rock nacional, Ricardo Mollo, invitó a un marplatense al escenario. El tipo se destacó con el punteo en su guitarra, los locales lo aplaudieron de entrada y los turistas que presenciaban al show, después de mostrar su arte. Una representación de lo que significa Mar del Plata, mucho más que una ciudad turística. "Nunca supe surfear, casi que no entro al mar (creo que no se nadar). Algo me ata a Mar del Plata", dice Pepo San Martín en el tema Marplatense de Científicos del Palo. Algo más que lo que vemos naturalmente es lo que nos ata.

La ciudad cumple 152 años y no se define. O así se define. La búsqueda de la identidad marplatense atravesó más de un siglo y medio. Que no tenemos identidad propia porque nacimos como un balneario de porteños, que tampoco ahora porque siguen poblando la ciudad personas que vienen de otras ciudades. ¿Cuál es la identidad marplatense? Hay quienes afirman que esa es: la de no saberla y seguir buscándola.

Los turistas dividen su percepción entre la amabilidad de los residentes que reciben a los de afuera, la belleza natural y el estilo de "ciudad chica" que todavía mantiene la comunidad local. A todos, marplatenses y foráneos, los desvive la naturaleza: una ciudad que tiene el ritmo de las grandes en determinados momentos, que tiene de todo para hacer todo el año, pero sobre todo tiene un mar como ventana de respiro constante.

En la serie de materiales que les proponemos desde 0223 para celebrar el cumpleaños de Mar del Plata, repasamos los cambios de la ciudad en sus principales puntos, los nombres que podrían haber cambiado la historia y el patrimonio de monumentos. Las nuevas modas combinan la gastronomía típica con la música y las olas para atraer a la juventud. La magia está intacta.

En este video nos acercamos a un lugar común, identificable para todos y obligatorio para turistas y marplatenses. La playa. Con los pies en la arena y camino al mar, les pedimos que resuman en una palabra lo que significa Mar del Plata. ¿Vos cómo la definís?