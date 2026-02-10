Martilleros evaluaron la temporada en la fiesta de Mar del Plata: “Ha sido de seis o siete puntos”

Mar del Plata cumple 152 años y los debates sobre la situación del turismo y el desarrollo de la ciudad ocupan un lugar preponderante en la escena pública. En ese marco, los martilleros se mostraron “conformes” con el desarrollo de la temporada, aunque también reclamaron “un plan estratégico” para pensar la Mar del Plata del futuro.

Tras asistir al acto oficial por el 152° aniversario de la fundación de la ciudad, realizado este martes en Plaza Colón, el titular del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, Guillermo Rossi, aseguró que “dentro del contexto que tenemos, de la situación económica y de la competencia, fundamentalmente con Brasil, estamos conformes. Ha sido una temporada de seis o siete puntos”.

Además, el referente del sector se mostró expectante respecto a la afluencia de turistas y consideró que “seguramente va a crecer en estos días de Carnavales, pero estamos conformes con estos seis o siete puntos de la temporada. Ya no tenemos las temporadas que teníamos hace veinte años atrás: hoy la oferta turística es muy grande”.

Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata.

“Creemos que Carnavales va a ser el tope, el momento más alto de la temporada. Así que tenemos buena expectativa y seguimos mostrando la ciudad en estos días, en esta costa y en este momento tan especial”, agregó Rossi.

Consultado sobre las prioridades de cara al desarrollo de Mar del Plata, el titular del colegio de martilleros remarcó que “siempre decimos que necesitamos un plan estratégico para que la ciudad siga creciendo. Mar del Plata está creciendo, se está modernizando, con nuevas obras, nuevos edificios y nuevas propuestas. Desde el colegio creemos que, con una buena planificación, vamos a tener una ciudad a futuro muy importante, porque nuestra costa es maravillosa y tenemos que aprovechar la ciudad que tenemos y en la que vivimos”.

Por último, destacó la importancia de cuidar la ciudad ante los desafíos del futuro: “siempre decimos esto: cuidemos Mar del Plata. Todos los marplatenses, los nacidos y los que lo son por adopción, tenemos que cuidar la ciudad. Es necesario entender que todos somos parte de esto y que todos vivimos del turismo; por eso, hay que cuidar al turismo”.