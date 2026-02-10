Antes y ahora: las imágenes icónicas a través de la historia de Mar del Plata

Mar del Plata cumple 152 años y, a lo largo de su historia, cambiaron sus calles, sus monumentos e imágenes icónicas, mostrando un avance indudable hacia el futuro y adaptándose al resto del mundo. Hoy se ubica como uno de los principales destinos turísticos y muchas de sus esquinas y playas tradicionales siguen manteniendo su mística.

Ver el pasado es entender el futuro, dicen. Y siempre las fotografías son testigo del paso del tiempo. Por eso, para este aniversario seleccionamos un antes y ahora imperdible.

Playa Bristol

La Bristol fue el epicentro del nacimiento turístico de Mar del Plata. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, la postal estaba dominada por el imponente Hotel Bristol, símbolo de la aristocracia porteña que veraneaba en la ciudad. Carpas prolijas, trajes largos y sombrillas elegantes marcaban una playa exclusiva, donde el mar era parte de una experiencia social refinada.

Hoy es una de las playas más concurridas y populares. El antiguo hotel ya no está, pero el espíritu turístico permanece: familias, jóvenes y visitantes de todo el país llenan la arena en verano. Es el corazón del centro, con el Casino y el Hotel Provincial como marco de una postal que combina historia y presente.

Playa Popular

Con el crecimiento del turismo masivo en las décadas del ’40 y ’50, la zona comenzó a transformarse en un punto de encuentro accesible para todos. La “Popular” consolidó la idea de una Mar del Plata abierta, democrática y diversa, dejando atrás el perfil exclusivo de sus inicios.

En 2026 sigue siendo uno de los sectores más elegidos por su ubicación estratégica frente al centro y por la cercanía a balnearios, paradores y espectáculos callejeros. En temporada alta, es sinónimo de sombrillas apretadas, mate compartido y esa energía vibrante que caracteriza al verano marplatense.

Comercios costeros

La Rambla original, de estilo afrancesado, albergaba negocios elegantes y confiterías tradicionales donde la alta sociedad paseaba durante el verano. Era un espacio de encuentro social, con arquitectura refinada y una fuerte impronta europea. La actual Rambla, reconstruida en la década del ’40, mantiene su rol central y hoy es parte de una renovación absoluta con obras de puesta en valor que avanzan dese hace meses. Los locales comerciales, galerías y puestos conviven con artistas callejeros y turistas que recorren la zona a toda hora. Es uno de los puntos más fotografiados, con los lobos marinos como símbolo indiscutido.

Estación de Trenes

La llegada del ferrocarril en 1886 fue clave para el desarrollo de Mar del Plata como destino turístico. La antigua estación recibía a familias enteras que arribaban desde Buenos Aires para pasar el verano. Era la puerta de entrada a la ciudad balnearia en expansión. La estación actual continúa siendo un punto estratégico de conexión. Aunque el transporte cambió y el auto ganó protagonismo, el tren mantiene un valor simbólico y práctico, especialmente en temporada. Representa el vínculo histórico entre la ciudad y la Capital. Renovada con la mudanza de la zona de Alberti y Las Heras a San Juan y Luro, la terminal de Ómnibus le agregó un valor fundamental al sistema ferroviario marplatense.

Loma de Colón

Desde este punto elevado se obtenían algunas de las primeras vistas panorámicas del puerto y del crecimiento urbano. Era una zona más natural, con construcciones dispersas y un entorno que combinaba barranca y vegetación. Las casonas tradicionales eran escasas y poco se veía de construcción hacia el oeste.

Hoy es un sector residencial consolidado, con fuerte identidad barrial. El apogeo del turismo sindical de los 60 generó una explosión demográfica con edificios y hoteles gremiales que cambiaron la fisonomía del tradicional paseo. Las vistas siguen siendo privilegiadas, pero el paisaje urbano ganó protagonismo. La Loma de Colón refleja la expansión de Mar del Plata más allá del eje estrictamente turístico.

Playa Chica

Tradicionalmente asociada a sectores más acomodados, Playa Chica era un rincón más tranquilo y reservado. Las construcciones cercanas y los primeros chalets marcaban un perfil residencial distinguido.

Ahora, sigue siendo una de las zonas más elegidas por quienes buscan un entorno más calmo dentro del circuito costero. Rodeada de edificios y casas tradicionales, combina paisaje natural con urbanización consolidada. Punto neurálgico para los jóvenes durante la temporada y testigo de un desarrollo inmobiliario de avanzada que muestra cómo la ciudad evoluciona hacia el futuro.

Punta Iglesias

Las imágenes muestran el Gran Balneario del Negro Pescador, previo a las piletas que caracterizaron la zona. Fue uno de los primeros paseos costeros formales, con terrazas y miradores que invitaban a contemplar el mar. Durante décadas fue punto de encuentro y escenario de eventos sociales.

Hoy es un paseo emblemático que conecta el centro con el sector sur de la costa. Su estructura fue modificándose con el tiempo, pero mantiene su función de mirador y espacio de circulación. Es parte del recorrido obligado para quienes caminan la costa, con un puente que ya es característico.