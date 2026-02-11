El Partido Justicialista de Chaco informó este miércoles el fallecimiento de Sandra Mendoza, ex diputada nacional y reconocida dirigente del peronismo en la provincia. La entidad expresó su pesar por la pérdida de una figura que dejó una huella profunda en la vida política y social chaqueña.

En un comunicado oficial, el PJ chaqueño destacó que la trayectoria de Mendoza estuvo marcada por un compromiso constante con las causas sociales y el bienestar de los habitantes de la región. Además, enviaron condolencias a sus hijas Guillermina y Jorgelina, así como a su hermana ‘Lichi’, reconociendo su aporte en la función pública.

Sandra Mendoza fue esposa del ex gobernador y actual senador Jorge Capitanich durante casi 20 años, desde 1990 hasta 2009, con quien tuvo a sus dos hijas. Durante la gestión de Capitanich, Mendoza fue considerada una figura fundamental, llegando a ser llamada “cogobernadora” por la ciudadanía chaqueña debido a su influencia política.

Su carrera política comenzó como ministra de Salud de Chaco en 2007 y luego ejerció como diputada nacional entre 2009 y 2017, integrando el bloque peronista. En su labor legislativa, presentó proyectos para reconocer las funciones de los educadores y promover un plan plurianual de inserción educativa, además de impulsar una ley que obligaba a incluir menús para celíacos en restaurantes y casas de comidas rápidas.

La relación con Capitanich terminó en octubre de 2009, en medio de una fuerte exposición mediática. Tras el divorcio, el ex gobernador le impidió el acceso a la Casa de Gobierno provincial luego de que Mendoza apoyara una protesta piquetera contra su administración. Posteriormente, ella mantuvo críticas públicas hacia su ex marido.

El Partido Justicialista de Chaco concluyó su comunicado afirmando: “Su recuerdo permanecerá vivo en la memoria colectiva y en la historia política de Chaco. Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y expresamos nuestro más sincero acompañamiento a quienes hoy lloran su pérdida”.