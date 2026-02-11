Luego de la tormenta, ¿cómo sigue el clima este miércoles en Mar del Plata?

Luego de la tormenta, habrá sol pero mucho viento en Mar del Plata. Foto archivo.

Luego de un breve pero intenso temporal, Mar del Plata se prepara para vivir una hermosa jornada de sol, aunque estará marcada por el viento y un leve descenso térmico.

Este miércoles 11 de febrero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un inicio de jornada muy ventoso, con predominantes del sector sudoeste (SO) que oscilarán entre los 32 y 41 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, por lo que se recomienda precaución sobre todo en las zonas costeras.

Por la tarde, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura máxima estimada en 24 grados y vientos que continuarán soplando desde el sudoeste, aunque con menor intensidad, entre 23 y 31 km/h, y ráfagas de hasta 50 km/h.

Durante la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse, con cielo parcialmente nublado, una temperatura cercana a los 16 grados y vientos más moderados, de entre 13 y 22 km/h.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% en todas las franjas horarias.