Diferentes barrios de Mar del Plata se quedaron sin agua: cuándo se normalizará el servicio

La tormenta del lunes produjo un corte en el suministro eléctrico que provee la Cooperativa Camet, según informaron.

Vecinos de al menos cinco barrios de Mar del Plata advirtieron este martes que el suministro de agua se encontraba interrumpido o que había muy poca presión. "No podemos estar así en medio del verano con el calor que hace", reclamaron.

Ante esta situación, desde la empresa Obras Sanitarias (Osse) informaron que "como consecuencia de la tormenta registrada durante la jornada de ayer, se produjo un corte en el suministro eléctrico que provee la Cooperativa Camet", impactando "de manera directa" en el funcionamiento de distintos pozos de extracción de agua que "requieren energía para su normal operación".

El corte de suministro eléctrico impactó en el funcionamiento de distintos pozos de extracción de agua.

A su vez, indicaron que "personal técnico de Osse se encuentra trabajando para modificar provisoriamente la fuente de abastecimiento energético de los pozos afectados y así minimizar las consecuencias sobre el servicio", aunque aclararon podría registrarse una disminución en el caudal de agua distribuido a través de la red".

Por otro lado, explicaron que "una vez restablecida la energía y verificada la tensión eléctrica adecuada, las bombas se ponen en marcha de forma automática", a pesar de que "la recuperación de la presión necesaria para abastecer las cañerías demanda un tiempo adicional, por lo que la normalización del servicio se produce de manera paulatina".

En última instancia, por las altas temperaturas, desde la entidad solicitaron extremar el uso responsable del recurso hídrico.