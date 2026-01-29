Una nena se metió al agua para refrescarse y murió ahogada: qué pasó

Una adolescente de 13 años falleció por ahogamiento tras ingresar a una laguna en el barrio Balastro I, de la ciudad chaqueña de Fontana. El incidente ocurrió el pasado martes por la tarde, cuando la menor decidió entrar al agua con la intención de refrescarse debido a las persistentes altas temperaturas en la región. Testigos presenciales confirmaron que la joven se introdujo en el espejo de agua por sus propios medios antes de desaparecer de la superficie. Las autoridades policiales y los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar tras ser alertados por los vecinos de la zona.

La autopsia preliminar realizada por el Instituto Médico de Ciencias Forenses descartó cualquier signo de violencia, abuso sexual o lesiones traumáticas previas al deceso. El informe médico legal, concluido ayer, ratificó que la causa directa de la muerte fue la asfixia por sumersión durante el baño recreativo. Amigos de la víctima que se encontraban en el lugar declararon que ella misma manifestó su deseo de bañarse para aliviar el intenso calor. Este trágico suceso ha generado una profunda conmoción en la comunidad local y pone de manifiesto los peligros de las cavas naturales.

Buscarán descartar el consumo de alguna sustancia por parte de la víctima.

Cuáles son los procedimientos que realizará la Justicia

La investigación judicial quedó bajo la órbita de la Fiscalía Nº 14, que ordenó pericias adicionales para descartar cualquier otra circunstancia que pudiera haber influido en el fatal desenlace. Como parte del protocolo estándar, se realizarán análisis patológicos para determinar si existió el consumo de alguna sustancia antes del ingreso a la laguna. Estos resultados toxicológicos finales se esperan para el próximo viernes, permitiendo cerrar el expediente con datos técnicos precisos sobre el estado de salud de la menor. El Gabinete Científico trabajó intensamente en el lugar del hallazgo recolectando testimonios y evidencia física.

El fallecimiento de la joven recuerda la importancia de extremar los cuidados en espejos de agua no habilitados y sin supervisión de guardavidas profesionales. Las autoridades de Chaco insistieron en la necesidad de evitar el ingreso a lagunas o riachos desconocidos, donde las profundidades irregulares y la vegetación subacuática representan riesgos mortales. Mientras la causa avanza, el cuerpo fue entregado a sus familiares para la realización del sepelio tras completarse las diligencias legales obligatorias.