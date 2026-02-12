Aldosivi pierde 1-0 con Tigre en el arranque del encuentro
El equipo de Guillermo Farré pierde en el arranque frente al Matador en el estadio José Dellagiovana.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Aldosivi pierder 1-0 con Tigre en el arranque del encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol en el José Dellagiovana.
A los seis minutos de la primera parte, el conjunto local salió de contragolpe y Federico Gino tuvo que bajar a David Romero que se iba mano a mano con Axel Werner. El tiro libre lo ejecutó Álvarez y la pelota rozó el travesaño y se fue por arriba.
La respuesta del "Tiburón" llegó dos minutos más tarde cuando sumó pases en tres cuartos de cancha, la pelota le quedó a Junior Arías, el uruguayo se dio vuelta y no dudó en rematar pero la pelota se fue por arriba del travesaño.
Un minuto más tarde volvió a avisar el equipo de Guillermo Farré. Rochi Gónzalez recortó para su izquierda tiró un gran centro al segundo palo, Arías la bajó de pecho y la pelota le quedó a Rolón que remató al primer palo y pasó muy cerca del arco de Zenobio.
El encuentro se tornó ida y vuelta tal fue así que Leyes le tiró un gran pase en profundidad a David Romero que le ganó a los dos defensores de Aldosivi y definió cruzado para poner el 1-0 a favor del conjunto local.
En la jugada siguiente, la defensa del conjunto marplatense volvió a pagar y Barrionuevo cabeceó solo en el borde del área chica y la pelota impactó en el palo derecho del arco de Werner.
Cinco minutos más tarde Moreno hizo una gran jugada individual por el sector derecho, le cedió la pelota al medio a Nacho Russo que remató y obligó a Werner a lucirse para evitar el segundo tanto de la tarde.
Temas
Lo más
leído