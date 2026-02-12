Aldosivi pierde 1-0 con Tigre en el arranque del encuentro

El equipo de Guillermo Farré pierde en el arranque frente al Matador en el estadio José Dellagiovana.

Aldosivi pierder 1-0 con Tigre en el arranque del encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol en el José Dellagiovana.

A los seis minutos de la primera parte, el conjunto local salió de contragolpe y Federico Gino tuvo que bajar a David Romero que se iba mano a mano con Axel Werner. El tiro libre lo ejecutó Álvarez y la pelota rozó el travesaño y se fue por arriba.

La respuesta del "Tiburón" llegó dos minutos más tarde cuando sumó pases en tres cuartos de cancha, la pelota le quedó a Junior Arías, el uruguayo se dio vuelta y no dudó en rematar pero la pelota se fue por arriba del travesaño.

Un minuto más tarde volvió a avisar el equipo de Guillermo Farré. Rochi Gónzalez recortó para su izquierda tiró un gran centro al segundo palo, Arías la bajó de pecho y la pelota le quedó a Rolón que remató al primer palo y pasó muy cerca del arco de Zenobio.

El encuentro se tornó ida y vuelta tal fue así que Leyes le tiró un gran pase en profundidad a David Romero que le ganó a los dos defensores de Aldosivi y definió cruzado para poner el 1-0 a favor del conjunto local.

En la jugada siguiente, la defensa del conjunto marplatense volvió a pagar y Barrionuevo cabeceó solo en el borde del área chica y la pelota impactó en el palo derecho del arco de Werner.

Cinco minutos más tarde Moreno hizo una gran jugada individual por el sector derecho, le cedió la pelota al medio a Nacho Russo que remató y obligó a Werner a lucirse para evitar el segundo tanto de la tarde.