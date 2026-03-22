River ganó sin brillar: venció a Estudiantes de Río Cuarto y se sube a la cima del Torneo Apertura

El equipo de Coudet fue efectivo en los momentos clave y sumó tres puntos vitales para pelear arriba.

River Plate derrotó por 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Ciudad de Río Cuarto, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. Más allá del resultado, el equipo de Eduardo Coudet no logró imponer su juego, pero supo golpear en los momentos justos para quedarse con un triunfo clave.

El primer tiempo fue parejo y con pocas situaciones claras. El local avisó primero con un intento de Gabriel Alanís que fue bloqueado, mientras que River respondió con un tiro libre de Marcos Acuña que pasó cerca. La más clara de la etapa inicial fue para la visita, con un potente remate de Aníbal Moreno que obligó a una buena intervención del arquero Agustín Lastra.

En el complemento llegaron las emociones. A los 11 minutos, Tomás González había convertido un golazo, pero fue anulado por posición adelantada tras revisión del VAR. Poco después, un pisotón sobre Sebastián Driussi derivó en penal para el “Millonario”.

A los 24 minutos, Gonzalo Montiel se hizo cargo de la ejecución y no falló: remate bajo y gol para abrir el marcador. River tomó aire, aunque el partido siguió abierto y con el local buscando el empate, incluso con algunas aproximaciones peligrosas sobre el arco defendido por Santiago Beltrán.

Estudiantes tuvo sus chances, como un cabezazo de Alanís y una ocasión clara de Sergio Ojeda que no pudo concretar. Sin embargo, cuando el local estaba lanzado en ataque, River aprovechó los espacios y liquidó la historia en tiempo de descuento.

A los 99 minutos, Maximiliano Salas corrió desde mitad de cancha tras un pase largo, eludió al arquero y definió cruzado para el 2-0 definitivo.

Con este triunfo, River alcanzó los 20 puntos y quedó como líder de la zona B, mientras que en la próxima fecha recibirá a Belgrano con la ilusión de seguir en lo más alto del Torneo Apertura. Además este triunfo del equipo de Coudet le dio una mano a Aldosivi ya que con la derrota Estudiantes de Río Cuarto se mantiene último tanto en la tabla anual como en la de promedios.