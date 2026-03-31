Aldosivi cayó 2-0 con Argentinos Juniors en el debut de Damonte

El equipo de Israel Damonte iguala con el "Bicho" por el partido pendiente de la fecha 7 del Torneo Apertura.

Aldosivi cayó 2-0 con Argentinos Juniors en el debut de Israel Damonte como entrenador del conjunto marplatense en el partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En la primera jugada del partido, el equipo de Damonte tuvo en los pies de Palavecino una buena chance de afuera del área. El delantero probó y Cortes tuvo que lucirse para mandarla al córner.

A los 28 llegó el primer tanto de la tarde para el "Bicho". El conjunto local quedó mal parado en defensa, Lescano le abrió la pelota a la izquierdo a Nicolás Oroz que tiró el centro al medio y llegó Ivan Morales para empujar la pelota y poner el 1--0 en el marcador.

A los 36 minutos el conjunto de Nico Diez tuvo una gran chance para ampliar el marcador. Francisco Álvarez remató desde tres cuartos de cancha y Werner se lució para mandarla al córner. El tiro de esquina la visita lo jugó rápido, la pelota le quedó a López Muñoz que tiró un gran centro al segundo palo y llegó solo Riquelme para poner el 2-0.

Durante la segunda parte el partido terminó siendo un tramite. Casi ninguna chance de peligro para ninguno y Damonte intentó cambiar el desarrollo del encuentro con rápidos cambios pero ni así lo consiguió.

Con este resultado Aldosivi se mantiene en el puesto 14 del grupo B con cinco unidades y aún no pudo ganar en el campeonato. Además en la tabla anual solo se encuentra un punto por delante de Estudiantes de Río Cuarto que será su próximo rival el sábado a partir de las 13:30 en el Minella. En los promedios se mantiene en el puesto 28 por delante de Gimnasia de Mendoza y de Estudiantes de Río Cuarto pero ahora con 38 puntos en 43 partidos disputados con un promedio de 0.884.

Síntesis:

Aldosivi (0): 1- Axel Werner; 2- Guillermo Enrique, 33- Nicolás Zalazar, 6- Joaquín Novillo, 21- Emanuel Iñiguez; 32- Franco Leys, 13- Federico Gino, 10- Alan Sosa; 11- Agustín Palavecino, 19- Nicolás Cordero, 30- Alejandro Villarreal.

Argentinos Juniors (2): 25- Brayan Cortes; 14- Kevin Coronel, 16- Francisco Álvarez, 6- Román Riquelme, 20- Sebastián Prieto; 24- Federico Fattori, 11- Nicolás Oroz, 10- Alan Lescano; 23- Hernan López Muñoz, 29- Ivan Morales, 30- Emiliano Viveros.

Goles: 28' Morales, 36' Riquelme

Cambios: 46' García por Sosa (A); 55' Rodríguez y Márquez por Iñiguez y Villarreal (A); 71' Arias y Juárez por Cordero y Palavecino; 72' Giaccone y Molina por Viveros y Morales; 76' Bravo e Infantino por Prieto y Lescano; 83' Gómez por López Muñoz.

Árbitro: Nicolás Ramírez

Estadio: José María Minella