Boca Juniors levantó vuelo: ganó, gustó y se prende en el Torneo Apertura

El equipo de Claudio Úbeda jugó uno de sus mejores partidos del torneo y se ilusiona con pelear arriba.

Boca Juniors derrotó 2-0 a Instituto de Córdoba en La Bombonera por la duodécima fecha del Torneo Apertura 2026, en un encuentro donde su juego fluyó de gran manera. El equipo dirigido por Claudio Úbeda mostró una versión sólida y efectiva para quedarse con tres puntos clave.

El conjunto local fue el primero en avisar con una jugada que tuvo a Marcelo Weigandt como protagonista, asistiendo a Adam Bareiro, aunque el delantero no logró definir con claridad. Instituto respondió con un intento de Alex Luna, pero su remate se fue desviado.

Con el correr de los minutos, Boca empezó a dominar el juego y generó varias situaciones claras. Tomás Aranda filtró un gran pase para Miguel Merentiel, que no pudo ante el arquero Manuel Roffo. También hubo una volea de Merentiel tras asistencia de Leandro Paredes que pasó muy cerca del palo.

Antes del descanso, Instituto también tuvo lo suyo y estuvo cerca con una chance de Fernando Alarcón, que no pudo aprovechar el arco desprotegido. El primer tiempo se fue sin goles, pero con un Boca que insinuaba más peligro.

En el complemento, el “Xeneize” salió decidido y golpeó rápido. A los cinco minutos, Aranda marcó su primer gol en Primera División con una gran jugada individual.

Y apenas unos minutos después, Bareiro aprovechó un rebote dentro del área para definir con potencia y poner el 2-0. La jugada fue revisada por el VAR por un fuera de juego de Merentiel pero luego se terminó convalidando el tanto para el conjunto local.

Cuando parecía que el equipo de Úbeda lo tenía liquidado, Instituto llegó al descuento por un grosero error de Costa que quiso despejar y le dejó la pelota servida a Lazaro pero a insistancias del VAR el tanto fue anulado por un offside en el inicio de la jugada.

Con este triunfo, Boca suma 17 puntos y se ubica sexto en la zona A, en puestos de clasificación, mientras que el equipo de Diego Flores sigue complicado en la parte baja. En la próxima fecha, el “Xeneize” visitará a Talleres con la intención de confirmar su levantada y meterse definitivamente en la pelea del Torneo Apertura.