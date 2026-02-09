¿Vamos a la playa o llueve?: qué dice el pronóstico para este lunes en Mar del Plata

¿Llueve?: qué dice el pronóstico para este lunes en Mar del Plata.

Luego de un fin de semana agradable, con temperaturas casi primaverales, la segunda semana de febrero en Mar del Plata arranca con ascenso de la temperatura pero también de la inestabilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este lunes a la mañana, chaparrones aislados, con una escasa probabilidad de precipitaciones, estimada entre el 10% y el 40%.

Por la tarde, las condiciones tenderán a intensificarse con tormentas aisladas y no se descarta algún fuerte chaparrón alrededor de las 17 horas.

Mientras que a la noche, el tiempo continuará inestable, manteniéndose la posibilidad de tormentas de forma localizada.

Lo mejor del día para el team calor, serán las temperaturas, que darán más chances de ir a la playa: la jornada presentará valores moderados de 23 grados en la mañana a un ascenso por la tarde que puede alcanzar los 27 grados para caer nuevamente a 23 por la noche.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se prevé que sople desde el norte por la mañana, rotando al noroeste durante la tarde y al sur hacia la noche. Las velocidades oscilarán entre 23 y 41 km/h, aunque podrían registrarse ráfagas que alcancen los 59 km/h, especialmente en horas de la tarde.

Para el resto de la semana se espera algún que otro día marcado por la inestabilidad, con un miércoles algo tormentoso por la madrugada y un viernes con un marcado descenso térmico, que puede llegar apenas a los 20 grados Celsius.