Unión logró un triunfo vital y se ilusiona con sostener la categoría en la Liga Argentina

El conjunto marplatense arrancó el 2026 con una victoria fundamental y confirmó su crecimiento colectivo en la competencia.

Unión consiguió un triunfo tan necesario como merecido en la Liga Argentina de Básquet al imponerse por 86-81 frente a Centenario de Venado Tuerto en el Polideportivo Islas Malvinas. El equipo dirigido por Juan Aquino tuvo una actuación sólida en su primera presentación como local del 2026 y logró su sexta victoria de la temporada, un resultado clave pensando en la lucha por la permanencia.

El conjunto marplatense mostró un rendimiento colectivo muy firme y volvió a tener en Juan Ignacio Bellozas a su gran figura. El interno firmó otro doble-doble con 17 puntos y 13 rebotes, liderando el dominio en la pintura. También fueron determinantes los aportes ofensivos de Mateo Macrini y Matías Carneglia, ambos con 14 unidades, mientras que en la visita Tirrell Brown fue el máximo anotador con 19 puntos.

El inicio del partido fue altamente favorable para Unión, que apostó a la efectividad perimetral para marcar diferencias. Con cuatro triples en los primeros cinco minutos, el local logró imponer condiciones ante un Centenario que intentaba responder con Brown y Gómez, aunque sin demasiada precisión. Con altos porcentajes y múltiples vías de gol, el “celeste” cerró el primer cuarto arriba por 26-17.

El segundo parcial mostró un cambio de dinámica. El equipo de Venado Tuerto ajustó su ofensiva y logró revertir el marcador para ponerse 35-32. En ese tramo se produjo un momento de preocupación para el local por la lesión del entrenador Juan Aquino, quien sufrió un fuerte golpe en la rodilla tras una jugada accidental. Pese a eso, Unión reaccionó y logró irse al descanso largo con ventaja de 47-43.

En el tercer cuarto el partido se volvió más parejo. Centenario volvió a encontrar efectividad desde el perímetro, pero Unión respondió con intensidad defensiva y presión constante. Macrini comenzó a asumir protagonismo ofensivo y permitió que el equipo marplatense mantuviera el control del juego, cerrando el período con una ventaja de 69-65 y dejando el desenlace abierto.

En el último segmento, Unión sostuvo su nivel con el protagonismo de Bellozas, el aporte clave de Yarza y una volcada determinante de Carneglia tras una asistencia de lujo. El equipo local cerró el partido con inteligencia y carácter para sellar un triunfo revitalizante.

La victoria llega en el momento justo antes de una exigente gira que incluirá duelos ante Pergamino Basket, Ciclista de Junín y Pico FC, compromisos que serán determinantes para sus aspiraciones en la temporada. De esta manera el equipo de Juan Aquino llegó a las seis victorias y tiene de récord 6-14 y le sacó dos victorias de diferencia a Deportivo Norte.

Sintesís: Bellozas 17, Macrini 14, Carneglia 14, Navarro 12, Yarza 8, Bernardini 7, Flossi 7, Montoya 4, Varas 3.