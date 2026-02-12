Dalila, Dancing Mood y The La Planta: el carnaval se festeja con todo en Brewhouse

Brewhouse tiene una variada propuesta para este carnaval en Mar del Plata

El carnaval se vive en Brewhouse con un fin de semana cargado de eventos para todos los gustos. La fiesta en Diagonal Garibaldi 4830 comienza el viernes 13 de febrero con la llegada de la Re Fiesta inspirada en la cultura Argentina, y los "asaltos" de la época de los 2000,

"La Re..." es la fiesta donde está "prohibida la música moderna". Especialmente hecha por y para millenials, en la fiesta podes encontrar todos los temones que no sabías que te sabías de memoria Cumbia, pop, reggaeton, cuarteto, y mucho más!

El sábado 14 en tanto, es el turno del rock nacional con una jornada denominada "Carnaval Rock" que reúne a Mala Sangre, Adrenalina, Mal Bicho y Murga XXL

Dalila

Para el domingo, Brewhouse se reservó una fecha doble "100% lucha" y, desde las 21hsse hará presente en el escenario de la ciudad cultural con todos sus clásicos.

La edición carnaval cierra el lunes con la presencia de Dancing Mood y un cierre a pura cumbia con The La Planta, Luck D y Aruba.

Para la edición de Carnaval rock, la entrada es gratuita hasta las 23. Los tickets pueden adquirirse en Cultutickets.