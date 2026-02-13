¿Llega mucha gente a Mar del Plata en Carnaval?: cómo está hoy la Ferroautomotora en el inicio del finde largo

En las primeras horas del fin de semana extra largo por el Carnaval, el movimiento de micros en la estación de Mar del Plata era moderado aunque había optimismo a que los números al final del día se aproximen a los picos de la temporada.

Según pudo saber este medio, este viernes está previsto el arribo de 232 micros y la salida de 211. “Más allá de estos números informados hay empresas que por ahí no comunican los adicionales. Por lo cual puede que se alcancen los picos promedios de este verano de 500 micros”, expresaron fuentes de la Ferroautomotora consultadas por 0223.

Esta mañana cerca de las 10, el movimiento de micros en la Estación Ferroautomotora de Mar del Plata era moderado

El sábado está programado la salida de 208 micros y la llegada de 276; el domingo y el lunes las cifras son parejas –unas 200 micros que entran y casi el mismo número de unidades que salen- mientras que el martes comenzará el éxodo y salen más vehículos de transporte de pasajeros –entran 202 y salen 238 micros- a “La Feliz”.

“Los picos de este verano fueron de unos 500 micros por día en total, pero sólo algunos días. El récord de la terminal fue de 1.000 micros por día y ocurrió durante el cambio de quincena de enero 2011”, recordaron desde la Ferroautomotora.

En tanto los trenes, según pudo saber 0223, el panorama es similar: por día está programado que lleguen 4 formaciones y salgan 3. "Es aproximadamente 450 pasajeros por convoy, que es la capacidad de los nuevos trenes", señalaron a este medio.

La misma fuente recordó que antes de su renovación, en un día récord, corrían hasta 11 formaciones por día con 1500 pasajeros cada una.