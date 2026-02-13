Espectacular operativo en el mar: Prefectura aeroevacuó a un tripulante que sufría una hemorragia digestiva

En un operativo de alta complejidad, personal especializado de la Prefectura Naval Argentina (PNA) aeroevacuó a un tripulante que necesitaba atención médica urgente tras sufrir una hemorragia digestiva e inestabilidad hemodinámica, cuando navegaba a bordo de un buque argentino a 118 millas náuticas (más de 200 kilómetros) de la costa Mar del Plata.

La emergencia comenzó cuando uno de los Centros de Gestión de Tráfico Marítimo, que la Fuerza posee en el litoral marítimo y fluvial del país, recibió una comunicación por parte del capitán del pesquero “Stella Maris I”, quien alertó que uno de sus marineros, de nacionalidad argentina y de 35 años, presentaba vómitos con sangrado intenso.

Inmediatamente, se realizó una radioconsulta con un médico de la Prefectura, Autoridad Marítima Nacional, quien prescribió reposo absoluto y medicación.

Pasadas las horas, y con el tratamiento indicado por los profesionales de la salud, el hombre continuó con el cuadro, por lo que se indicó el despliegue de un operativo de rescate debido a que necesitaba ser hospitalizado.

Ante esto, un avión y un helicóptero de la Prefectura, con nadadores de rescate y un médico a bordo, decolaron desde Estación Aérea Mar del Plata y se dirigieron hacia el buque. En una milimétrica maniobra, desde el helicóptero descendieron los rescatistas, quienes lograron extraer al tripulante, colocándolo, cuidadosamente, en una canasta sanitaria para luego izarlo a la aeronave.

Durante el vuelo, el hombre recibió las primeras atenciones por parte del médico emergentólogo de la Institución. Al arribar al helipuerto de la dependencia local, y gracias a coordinaciones previas, el tripulante fue esperado por una ambulancia, que lo trasladó de urgencia a un nosocomio.

Durante el aterrizaje, se contó con el despliegue de bomberos de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (SIPA) de la Prefectura Mar del Plata, quienes llevaron a cabo tareas de prevención para que la maniobra se desarrollara sin inconvenientes.