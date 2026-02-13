Se agrava la crisis en River: Gallardo en la mira del Tribunal tras el cruce con Merlos

El clima en el mundo River Plate alcanzó un punto de ebullición en el Torneo Apertura 2026. Tras la derrota en el Estadio Diego Armando Maradona y una nueva actuación colectiva que dejó más dudas que certezas, el foco se corrió del campo de juego a los vestuarios, donde se produjo un fuerte cruce entre Marcelo Gallardo y el árbitro Andrés Merlos. Lo que parecía un final caliente terminó convirtiéndose en un escándalo que podría derivar en una dura sanción.

Todo comenzó con la expulsión del “Muñeco” por aplaudir de manera irónica un fallo del juez. La decisión encendió la furia del entrenador, que ya venía visiblemente molesto por lo que consideró un arbitraje “localista”. Sin embargo, la tensión no terminó ahí: según trascendió en las últimas horas, el DT habría esperado a Merlos en la zona interna del estadio para recriminarle su actuación.

De acuerdo con lo informado por el periodista Gustavo Yarroch en ESPN, el intercambio fue subiendo de tono rápidamente. “Sabés que sos un pésimo árbitro y además sos una mala persona. Te tendría que cagar a trompadas”, le habría gritado Gallardo, fuera de sí. La respuesta del juez no hizo más que agravar el cuadro: “Mala persona sos vos que hiciste echar a Demichelis”, lanzó Merlos, en una frase que tocó una fibra sensible dentro del universo riverplatense.

Ese comentario fue el detonante definitivo. La seguridad del estadio tuvo que interponerse físicamente para evitar que la discusión pasara a mayores. “Si no intervenían, terminaban a golpes de puños. Me dijeron que el informe es muy duro”, completaron desde la señal deportiva, anticipando un panorama complicado para el entrenador.

Mientras tanto, en lo estrictamente futbolístico, River no logra levantar cabeza. Tras el duro 1-4 ante Tigre, el equipo volvió a mostrarse desordenado, sin reacción anímica y superado en varios pasajes del partido. La frustración que Gallardo expone ante los micrófonos parece trasladarse al campo de juego, donde el “Millonario” se muestra como un equipo nervioso y sin identidad.

Ahora la preocupación pasa por el informe que elevará Merlos al Tribunal de Disciplina. Si el árbitro detalla los hechos tal como trascendieron, Gallardo podría recibir varias fechas de suspensión y quedar al margen en un momento crítico del campeonato. En Núñez saben que el margen de error es mínimo y que, más allá del escándalo, el verdadero desafío será recuperar el rumbo antes de que el Torneo Apertura 2026 se les escape definitivamente.